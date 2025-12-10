МАЭК не будет платить налоги за выделенные субсидии: Мажилис принял законопроект

Депутаты Мажилиса 10 декабря 2025 года в двух чтениях приняли поправки в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, предлагаемый законопроект разработан с целью решения комплекса фискальных и экономических проблем в сфере коммунальной энергетики.

"На сегодняшний день значительная часть государственной поддержки в виде субсидий, выделяемых коммунальной энергетической организации, которая одновременно занимается производством электроэнергии, воды (дистиллята) и тепла, вместо направления на цели, такие как погашение задолженности, возвращается в бюджет в виде налоговых платежей. Согласно Налоговому кодексу, в совокупный годовой доход налогоплательщика включаются все виды доходов, в том числе имущество, полученное безвозмездно. В соответствии с пунктом 1 статьи 313 того же Налогового кодекса, облагаемый доход подлежит корпоративному подоходному налогу по ставке 20%", – сказал Жанбыршин.

В связи с этим, по его словам, государственная поддержка в размере 5 млрд тенге, выделенная в 2024 году данной организации из республиканского бюджета, учитывается как доход предприятия, и 20% от этой суммы, то есть 1 млрд тенге, в соответствии с указанными нормами перечисляется обратно в государственный бюджет в виде корпоративного подоходного налога.

"В таком случае уплата корпоративного подоходного налога фактически приводит к возврату в бюджет средств, выделенных государством, что снижает эффективность предоставляемой государственной поддержки. При этом следует отметить, что средства, выделяемые из бюджета, должны использоваться исключительно целевым образом – для погашения кредиторской задолженности или развития предприятия. По этим причинам разработчики законопроекта предлагают освободить от налогообложения полученные субсидии. Это позволит в полном объеме освоить средства, предоставленные в рамках государственной поддержки. Кроме того, нормы законопроекта распространяются только на энергопроизводящую организацию коммунальной собственности, которая одновременно осуществляет производство электроэнергии, воды (дистиллята) и тепла", – добавил депутат.

