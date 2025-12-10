Новая обязанность появится у владельцев оружия в Казахстане

Депутаты Мажилиса 10 декабря 2025 года во втором чтении приняли поправки по вопросам охранной деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Основные новеллы закона перечислил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

В частности, вводится новая обязанность для юридических лиц, владеющих оружием, согласно которой в случае приостановления своей деятельности они будут обязаны в течение 10 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.

"На законодательном уровне закрепляется обязанность субъектов охранной деятельности предоставлять отчетность об осуществляемой ими деятельности в уполномоченный орган. Форма и периодичность предоставления данной отчетности будут утверждаться уполномоченным органом. Вводится новая обязанность для частных охранных организаций, которые в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации будут обязаны в течение 5 рабочих дней уведомить об этом уполномоченный орган", – сказал Магеррамов.

Также вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, которые предъявляются к рядовым работникам, занимающим должность охранника, а владельцы оружия будут предоставлять гражданское и служебное огнестрельное нарезное оружие для проведения контрольного отстрела.

"Государственный контроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новым требованием к формированию Государственной пулегильзотеки. Вводится понятие "Военизированная железнодорожная охрана". Это юридическое лицо, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу или национальной железнодорожной компании", – отметил депутат.

Основной целью деятельности военизированной железнодорожной охраны станет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов железнодорожного транспорта на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных грузовых перевозках.

Совершенствуется порядок жилищного обеспечения и осуществления жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, а также специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

