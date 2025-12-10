#Казахстан в сравнении
Общество

Миллиардные долги МАЭК объяснили в Минэнерго

Доллары, деньги, курс доллара, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 10:36 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Еркин Абил 10 декабря 2025 года на заседании Мажилиса поднял проблемы вокруг Мангистауского атомного энергетического комбината, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, у МАЭК возникли сложности с оплатой за товарный газ.

"Долг – 20 млрд тенге. Очень большой износ оборудования, требует обновления. В 2024 году для этой компании из резерва правительства выделяли 5 млрд тенге, в этом году – 5 млрд тенге. Сейчас мы рассматриваем освобождение предприятия от уплаты КПН, два года это уже два миллиарда тенге. Почему сложилась такая финансовая ситуация на предприятии? Есть ли план оздоровления предприятия, или мы каждый год будем выделять средства из бюджета?" – спросил депутат.

Отвечая на этот вопрос, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в качестве основных факторов сложившейся ситуации назвал сдерживание тарифов по тепловой энергии и по воде.

"Мы в последние два года занимаемся этой работой совместно с коллегами из МНЭ. Поэтому мы увеличили ремонтный фонд МАЭК с 6 млрд тенге в 2023 году до 15 млрд в 2025 году. Это более устойчивая работа предприятия, больше доходов. По обновлению: сейчас реализуется большой проект на МАЭК – строительство парогазовой установки в 160 мегаватт, которая позволит снизить себестоимость и увеличить доходную часть. Мы ожидаем ее ввод в 2027 году, в первом полугодии. Поэтому ежегодное выделение средств не предусматривается", – заверил представитель Минэнерго.

В июле 2025 года станцию посетил аким области Нурдаулет Килыбай.

Азамат Сыздыкбаев
