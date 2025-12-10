#Казахстан в сравнении
Общество

Финансированием из-за рубежа встревожен депутат

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов 10 декабря 2025 года в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность национальной безопасностью страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Причиной встревоженности мажилисмена стали данные, опубликованные на сайте Комитета государственных доходов (RUL), в частности, реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие текущего года.

"Согласно данным, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиа-структуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа. Сколько они конкретно получают, никто не знает. По оценкам некоторых СМИ, это огромные деньги, порядка 60 млн долларов в год. И оценка, скорее всего, верная. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 млн долларов грантов в нашу страну. Куда и на что идут эти деньги? Как так получилось, что в нашей стране некие лица получают такие огромные суммы и при этом никто не контролирует, куда они эти деньги вкладывают?" – задается вопросом Магеррамов.

По его словам, существующий реестр не раскрывает конкретные источники финансирования от иностранных доноров, полученные суммы в принципе и в разбивке по получателям и проектам, а также цели и задачи, на которые выделены указанные средства.

"Это не инструмент открытости, а его бутафория. Однако подлинный ужас кроется глубже. В реестр попадают лишь первые звенья цепочки. А что дальше? Деньги из-за рубежа приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда потоками растекаются по стране в виде вторичных грантов. Конечные получатели – те, кто непосредственно работает с нашим обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создает гигантскую "серую зону", настоящую питательную среду для скрытых операций. Подобная схема может использоваться как для поддержки объективно значимых социальных инициатив, например, в сфере здравоохранения или образования. Но она же может вестись и для деструктивного воздействия на умы наших граждан", – отметил Магеррамов.

Депутат уверен, что на эти средства могут финансировать насаждение идеологии, глубоко чуждой и враждебной священным для нас традициям, семье и духовным устоям казахстанского народа, а также разжигание социального пожара, искусственное стравливание граждан, нагнетание ненависти и розни там, где веками царили согласие и взаимопонимание.

В связи с изложенным депутат потребовал:

  • разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования;
  • ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.

Ранее мы писали, что за последние десять лет Казахстан получил от USAID 151,8 млн долларов.

Азамат Сыздыкбаев
