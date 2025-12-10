В фиктивном производстве обвинили казахстанских производителей медизделий

Депутат Мажилиса Константин Авершин 10 декабря 2025 года в своем депзапросе заявил об имитации деятельности в сфере производства медицинских изделий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в сфере здравоохранения фактически сложилась устойчивая схема фиктивного отечественного производства.

"Под видом локальной продукции в систему государственных закупок массово поступают готовые импортные изделия, которые лишь упаковываются на территории страны. Это не поддержка промышленности. Это имитация индустриализации. При этом такие компании получают долгосрочные контракты сроком до 10 лет, налоговые и таможенные льготы, субсидии, гарантированные объемы закупа через ТОО "СК-Фармация", – сказал Авершин.

Он подчеркнул, что фактически государственные средства направляются не в производство, а в посреднические схемы. Сертификаты СТ-KZ выдаются без реальной проверки заводов, оборудования, персонала, сырья и технологических цепочек.

"Высшая аудиторская палата уже выявила факты поставок импортной продукции под видом отечественной, при этом такие контракты продолжают действовать. Это означает, что реальные инвесторы вытесняются, инженерные и научные компетенции не формируются, а технологии в страну не заходят. В итоге лже-производители консервируют полную импортозависимость страны в критически важной сфере – лекарственных средств и медицинских изделий. А это уже не просто экономика. Это прямая угроза национальной безопасности", – считает депутат.

Авершин потребовал провести тотальный аудит всех долгосрочных контрактов отечественных товаропроизводителей с ТОО "СК-Фармация" с обязательным выездом на производственные площадки и проверкой фактических мощностей, персонала, сырья, происхождения продукции.

Кроме того, он предлагает ужесточить критерии "существенной переработки", ввести обязательную цифровую прослеживаемость: UDI-маркировку, Track & Trace, Origin Compliance Pack, создать публичный Реестр отечественных товаропроизводителей с обязательной верификацией и ввести персональную ответственность должностных лиц, допустивших искажение политики поддержки отечественного производства.

