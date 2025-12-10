Импортеры фруктов пожаловались депутатам на завышенные требования фитосанитарной службы

Депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов 10 декабря 2025 года в своем депзапросе заявил о проблемах в механизме фитосанитарного контроля на границах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что к депутатам обратились предприниматели, импортирующие фрукты и овощи через пропускной пункт "Бахты". По их информации, с конца ноября на границе возникли серьезные сложности, которые негативно отражаются на сроках и стоимости поставок продовольственной продукции на внутренний рынок Казахстана.

"Предприниматели связывают изменение ситуации с введением приказа директора РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции от 24 ноября 2025 года. После появления этого приказа сотрудники фитосанитарной службы начали требовать прохождения обязательной лабораторной экспертизы каждой машины – независимо от наличия признаков заражения или оснований для отбора проб. Выдача акта первичного карантинного контроля фактически ставится в зависимость от оплаты экспертиз, что превращает данную процедуру в обязательную, хотя нормативных оснований для этого нет", – сказал Нуралдинов.

Депутат считает, что данная практика также не соответствует международным обязательствам Республики Казахстан. Он напомнил, что порядок фитосанитарного контроля установлен решением Комиссии Таможенного союза, позже эти нормы легли в основу решения ЕАЭК, которое прямо указывает, что подкарантинная продукция не может задерживаться без признаков заражения или обоснованных подозрений, а отбор проб допускается только после визуального осмотра и выявления таких признаков.

"Эти нормы являются императивными и не могут быть изменены ведомственными приказами или внутренними указаниями. При этом финансовая нагрузка на бизнес существенно выросла. Согласно действующему прейскуранту, стоимость лабораторной экспертизы составляет от 5 до 82 тысяч тенге за одну позицию товара. При этом сама экспертиза может проводиться до трех суток. В результате предприниматели вынуждены оплачивать совокупно от 200 до 300 тысяч тенге за одну машину с учетом количества товарных позиций. Такие задержки приводят к простою транспорта, нарушению температурного режима и риску порчи скоропортящейся продукции. В зимний период это становится особенно критичным и может вызвать значительные убытки", – отметил депутат.

По его словам, на пункте "Бахты" по-прежнему идет стройка и неизвестно, когда она закончится. Отсутствуют холодильные камеры, крытые площадки и элементарные условия для проведения фитосанитарного контроля. В таких условиях требовать от предпринимателей прохождения лабораторной экспертизы по каждой товарной позиции выглядит необоснованным и ставит под сомнение саму логику предъявляемых требований.

"Также к нам в партию обращаются предприниматели, работающие в кыргызском направлении. По их словам, на пункте пропуска "Черная речка" в Кордайском районе складывается аналогичная ситуация. После прохождения рентген-сканирования и фиксации отсутствия нарушений водителей все равно принуждают к полной выгрузке автомобилей, хотя технически достаточно выборочной проверки. Далее машины направляются на склады временного хранения, где предприниматели вынуждены платить завышенные суммы – около 130 000 тенге за выгрузку и хранение, при этом без выдачи официальных чеков или документов", – добавил Нуралдинов.

Депутат призвал привести практику фитосанитарного контроля на пункте пропуска "Бахты" в соответствие с нормами решения Комиссии Таможенного союза, дать правовую оценку практике обязательной лабораторной экспертизы каждой машины, пересмотреть действующие тарифы лабораторных экспертиз и предоставить прозрачное и экономически обоснованное ценообразование.

Вчера, 9 декабря, мы писали, что в Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году.