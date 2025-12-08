Штрафстоянка Алматы пополнилась новыми авто: водитель одного из них нарушил на 4 млн тенге
Фото: primeminister.kz
На дорогах Алматы продолжаются рейды. 8 декабря стражи порядка рассказали о выявлении машин с нарушениями правил дорожного движения (ПДД) на сотни тысяч и миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции города, в рамках рейдов по выявлению грубых нарушителей ПДД, в том числе водителей, уклоняющихся от оплаты административных штрафов, нашли несколько транспортных средств, у владельцев которых – значительные суммы неоплаченных штрафов.
Например, в одном из случаев сумма штрафов превысила 4 млн тенге, в другом – составила более 500 тысяч тенге.
Все водители отстранены от управления, а автомобили поместили на специализированную штрафную стоянку.
Сегодня, 8 декабря, в полиции рассказали о другом водителе, машину которого забрали на штрафстоянку после проверки у наркологов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript