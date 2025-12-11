#Казахстан в сравнении
Общество

Масштабная афера на рынке недвижимости: казахстанцы вложили миллиард в фиктивную стройку

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 09:44 Фото: Zakon.kz
В области Абай руководство ТОО "Dala SK Construction" и ряда аффилированных компаний будут судить за незаконное привлечение средств людей под видом долевого строительства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 11 декабря рассказали, что в течение двух лет руководство компании строило жилые комплексы без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации (ПСД), государственной экспертизы и авторского надзора.

"С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса "Irtysh Riverside" возведен лишь каркас одного здания. В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены", – сообщили в АФМ.

Но, несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить людей в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Рекламу о продаже квартир и рассрочке продолжали распространять.

"В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство", – говорится в сообщении.

В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе две квартиры, 10 земельных участков, шесть машин.

Организатор помещен под стражу.

В Мангистауской области казахстанцы вложили более 300 млн тенге в незаконную стройку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
