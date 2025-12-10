#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

Аким города Семей встретился с предпринимателями

Встреча с предпринимателями, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 20:33 Фото: акимат города Семей
Аким города Семей Адлет Кожанбаев провел встречу с представителями бизнес-сообщества города.

В заседании приняли участие прокурор города Даулет Кенжебеков, начальник управления полиции Кайрат Абдигалиев, представители управления санитарно-эпидемиологического контроля, управления по чрезвычайным ситуациям, а также Палаты предпринимателей области Абай.

В ходе встречи были обсуждены вопросы снижения налоговой ставки, санитарного состояния территорий, где расположены объекты предпринимательства, благоустройства и содержания прилегающих участков, а также новогоднего оформления.

Напомним, что по поручению акима области Берика Уали и при поддержке депутатов городского маслихата ставка налога на основе упрощенной декларации на 2026 год была снижена с 4% до 2%.

В ходе встречи аким города выразил благодарность предпринимателям за их вклад в развитие города.

"Прежде всего выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за активную деятельность, инициативы и вклад в развитие нашего города. Экономический рост, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни горожан — это результат вашего труда. В соответствии с правилами благоустройства города прошу вас обеспечить чистоту на территориях, прилегающих к вашим предприятиям", – отметил Адлет Кожанбаев.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников было акцентировано внимание на необходимости строгого соблюдения мер безопасности. Также было отмечено, что праздничное оформление будет устанавливаться после 16 декабря.

Фото: акимат города Семей

Также аким города Адлет Кожанбаев призвал предпринимателей активно участвовать в поддержании чистоты и порядка на прилегающих к их объектам территориях. В частности, привести в порядок фасады зданий, благоустроить входные группы, установить декоративное освещение, обновить баннеры и рекламные конструкции.

Аким подчеркнул, что всегда поддержит предпринимателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Семее наградили лучших представителей молодежи
22:50, 10 декабря 2025
В Семее наградили лучших представителей молодежи
Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с пострадавшими от паводка дачниками
12:01, 07 июня 2024
Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с пострадавшими от паводка дачниками
Поведение меняет облик города: кампанию "Алматы – наш общий дом" призвали поддержать предприниматели
17:47, 11 апреля 2024
Поведение меняет облик города: кампанию "Алматы – наш общий дом" призвали поддержать предприниматели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: