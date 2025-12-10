Аким города Семей встретился с предпринимателями

Аким города Семей Адлет Кожанбаев провел встречу с представителями бизнес-сообщества города.

В заседании приняли участие прокурор города Даулет Кенжебеков, начальник управления полиции Кайрат Абдигалиев, представители управления санитарно-эпидемиологического контроля, управления по чрезвычайным ситуациям, а также Палаты предпринимателей области Абай.

В ходе встречи были обсуждены вопросы снижения налоговой ставки, санитарного состояния территорий, где расположены объекты предпринимательства, благоустройства и содержания прилегающих участков, а также новогоднего оформления.

Напомним, что по поручению акима области Берика Уали и при поддержке депутатов городского маслихата ставка налога на основе упрощенной декларации на 2026 год была снижена с 4% до 2%.

В ходе встречи аким города выразил благодарность предпринимателям за их вклад в развитие города.

"Прежде всего выражаю искреннюю благодарность каждому из вас за активную деятельность, инициативы и вклад в развитие нашего города. Экономический рост, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни горожан — это результат вашего труда. В соответствии с правилами благоустройства города прошу вас обеспечить чистоту на территориях, прилегающих к вашим предприятиям", – отметил Адлет Кожанбаев.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников было акцентировано внимание на необходимости строгого соблюдения мер безопасности. Также было отмечено, что праздничное оформление будет устанавливаться после 16 декабря.

Фото: акимат города Семей

Также аким города Адлет Кожанбаев призвал предпринимателей активно участвовать в поддержании чистоты и порядка на прилегающих к их объектам территориях. В частности, привести в порядок фасады зданий, благоустроить входные группы, установить декоративное освещение, обновить баннеры и рекламные конструкции.

Аким подчеркнул, что всегда поддержит предпринимателей.