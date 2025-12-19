#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Аким Шымкента встретился с предпринимателями

аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 18:27 Фото: пресс-служба акима Шымкента
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провел традиционную ежегодную встречу с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие стало важной площадкой для открытого диалога между предпринимателями и акиматом по вопросам развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города.

В ходе встречи был обсужден широкий круг актуальных тем, напрямую влияющих на развитие бизнеса. Особое внимание уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе снижению ставки специального налогового режима с 4% до 2%, а также другим системным вопросам, способствующим устойчивому экономическому росту.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Вместе с тем Габит Сыздыкбеков отметил реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на укрепление экономики и создание новых рабочих мест. За первые 11 месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций в Шымкент превысил 715,2 млрд тенге. Помимо этого, в рамках Глобального инвестиционного форума в Астане были подписаны соглашения о реализации пяти крупных проектов общей стоимостью 863 млн долларов.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Глава мегаполиса также подчеркнул важность регистрации бизнеса непосредственно в Шымкенте. По его словам, практика, при которой производство размещается в городе, а юридическая регистрация осуществляется в других регионах, не способствует полноценному пополнению местного бюджета и сдерживает развитие городской экономики.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В завершение встречи аким города выразил благодарность предпринимателям за активное участие в реализации совместных инициатив.

"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество предпринимателей и совместные инициативы по стабилизации цен и сдерживанию инфляции. Это особенно важно для жителей города. Поддержка бизнеса напрямую влияет на качество жизни наших граждан и развитие экономики", – отметил Габит Сыздыкбеков.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Кроме того, глава города наградил ряд представителей бизнеса благодарственными письмами за вклад в социально-экономическое развитие Шымкента и проявление высокой социальной ответственности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
