Аким Шымкента встретился с предпринимателями
В ходе встречи был обсужден широкий круг актуальных тем, напрямую влияющих на развитие бизнеса. Особое внимание уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе снижению ставки специального налогового режима с 4% до 2%, а также другим системным вопросам, способствующим устойчивому экономическому росту.
Фото: пресс-служба акима Шымкента
Вместе с тем Габит Сыздыкбеков отметил реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на укрепление экономики и создание новых рабочих мест. За первые 11 месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций в Шымкент превысил 715,2 млрд тенге. Помимо этого, в рамках Глобального инвестиционного форума в Астане были подписаны соглашения о реализации пяти крупных проектов общей стоимостью 863 млн долларов.
Глава мегаполиса также подчеркнул важность регистрации бизнеса непосредственно в Шымкенте. По его словам, практика, при которой производство размещается в городе, а юридическая регистрация осуществляется в других регионах, не способствует полноценному пополнению местного бюджета и сдерживает развитие городской экономики.
В завершение встречи аким города выразил благодарность предпринимателям за активное участие в реализации совместных инициатив.
"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество предпринимателей и совместные инициативы по стабилизации цен и сдерживанию инфляции. Это особенно важно для жителей города. Поддержка бизнеса напрямую влияет на качество жизни наших граждан и развитие экономики", – отметил Габит Сыздыкбеков.
Кроме того, глава города наградил ряд представителей бизнеса благодарственными письмами за вклад в социально-экономическое развитие Шымкента и проявление высокой социальной ответственности.