Поведение меняет облик города: кампанию "Алматы – наш общий дом" призвали поддержать предприниматели

Алматинские предприниматели опубликовали на своих страницах Instagram видеообращения с призывом принять участие в кампании "Алматы – наш общий дом", которая стартовала в городе 8 апреля текущего года.





Дизайнер и предприниматель Аида Кауменова сообщила о том, что и она со своей командой присоединилась к инициативе "Алматы – наш общий дом", отметив, что переехала недавно в новое офисное помещение и прежде всего прибрала вместе с коллегами прилегающую территорию.