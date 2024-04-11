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Поведение меняет облик города: кампанию "Алматы – наш общий дом" призвали поддержать предприниматели

Поведение меняет облик города: кампанию &quot;Алматы – наш общий дом&quot; призвали поддержать предприниматели, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:47 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Представители бизнес-сообщества уже сажают плодовые и хвойные деревья и принимают участие в субботниках.
Алматинские предприниматели опубликовали на своих страницах Instagram видеообращения с призывом принять участие в кампании "Алматы – наш общий дом", которая стартовала в городе 8 апреля текущего года.

Дизайнер и предприниматель Аида Кауменова сообщила о том, что и она со своей командой присоединилась к инициативе "Алматы – наш общий дом", отметив, что переехала недавно в новое офисное помещение и прежде всего прибрала вместе с коллегами прилегающую территорию.
"Я призываю вас также сделать уборку территории вокруг своего офиса и дома. Чистота души – это чистота намерений и чистота вокруг. И если каждый из нас будет иметь чистые намерения и действия, наш город будет чистым, прекрасным и любимым!", – сказала она в видеообращении.


Самое крупное дорожно-строительное предприятие также опубликовало у себя на странице призыв к участию:
"В южной столице объявлен месяц чистоты под лозунгом "Алматы – наш общий дом". В этом году на территории холдинга уже высажено более 80 хвойных и плодовых деревьев. Запланирована посадка свыше 200 зеленых насаждений. Дополнительно на этот месяц составлен план мероприятий по генеральной уборке. Дорогие алматинцы, призываем и вас принять участие, беречь природу и соблюдать чистоту во благо нашего родного города Алматы!", – обратились к горожанам сотрудники завода.
Представитель одного из алматинских ресторанов также приглашает горожан принять участие в данной инициативе:
"Каждый может внести свой вклад в развитие нашего города!" – сказал он.


Не остался в стороне и ресторанный холдинг южной столицы:
"Дорогие жители Алматы, у вас есть уникальная возможность собраться вместе и внести свой вклад в сохранение красоты города! Вступайте в наши ряды!" – отметила сотрудница ресторана.


Поддержала идею команда медицинской компании, призвав коллег и партнеров:
"Главная цель кампании "Алматы – наш общий дом" – привитие культуры и бережного отношения к нашему общему дому, к нашему городу, который каждый из нас имеет возможность сделать лучше. Важно помнить, что каждый из нас является частью этого прекрасного города и наша поведенческая культура определяет его облик. Поэтому давайте будем уважительными друг к другу, не допуская проявлений грубости и хамства. Вместе мы сможем создать общество, в котором каждый чувствует себя важным и уважаемым", – отметили сотрудники компании.
Представитель крупного алматинского ТРЦ также согласна с мнением коллег.
"Весна – это время наведения порядка в доме, во дворе и на улице. Наш ТРЦ поддерживает акцию "Алматы – наш общий дом". Целый месяц будут проходить мероприятия, благодаря которым наш город станет лучше, чище, краше. Давайте поддержим эту акцию и сделаем наш город чище!" – отметили в компании.
В Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом,#НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.

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