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Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с пострадавшими от паводка дачниками

Встретился с пострадавшими от паводка дачниками, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:01 Фото: акимат ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел встречу с жителями дачного сообщества "Нұрлы жол" города Уральск, которые пострадали в результате паводка, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся механизмов возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Так, встречаются случаи, когда у жителей возведен только фундамент дачных домов, строительство не завершено полностью. Кроме того, дома некоторых жителей документально оформлены на близких родственников, у которых в свою очередь имеются жилые дома.

Аким области пояснил, что комиссия по возмещению специальных расходов рассматривает такие случаи в рамках закона индивидуально.

Встретился с пострадавшими от паводка дачниками, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:01

Фото: акимат ЗКО

В ходе встречи Нариман Турегалиев также отметил, что жителям, чьи дачные строения являются единственным жильем, будут предоставлены дома.

Со своей стороны, жители обратились с просьбой ускорить работу по оценке имущества. Глава региона отметил, что количество оценщиков будет увеличено, благодаря чему они охватят все население, нуждающееся в их помощи.

Отметим, что встречи и разъяснительная работа с дачниками города Уральск проводятся на постоянной основе.

Встретился с пострадавшими от паводка дачниками, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:01

Фото: акимат ЗКО

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