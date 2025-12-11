#Казахстан в сравнении
Общество

Суд возобновил следствие по делу супругов о хищении 1,3 млрд тенге

Астана, суд, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 11 декабря 2025 года продолжился процесс по делу супругов Даулета и Толкын Тотакановых, которых обвиняют в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка. На заседании стороны спорили о законности предъявления нового обвинительного акта, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале судья озвучил, что в прошлый раз они остановились на судебных прениях. Следом старший прокурор прокуратуры Астаны Акторе Бериков заявил ходатайство о возобновления следствия.

"Согласно части 5 статьи 340, уважаемый суд, для предъявления нового обвинительного акта свидетельствует то, что данным новым актом было уточнено положение подсудимых. Сама формулировка и сущность обвинения по процессуальной части не изменилась. Однако, несмотря на это, по эпизоду мошенничества были предъявлены квалифицирующие признаки: в отношении двух и более лиц, а также с использованием информационных ресурсов и сети интернет", – озвучил он.

С его слов, по существу формулировка обвинения не изменилась, были лишь дополнены квалифицирующие признаки, предусмотренные статьей 190 УК.

Представитель стороны защиты отметил, что возражает против действий прокурора.

"Как известно, уважаемый суд, мы находились на стадии прений. Прокурор заявляет о том, что моему подзащитному был вручен новый обвинительный акт. В связи с чем? Были ли заявлены прокурором ходатайства о возврате в судебное следствие в порядке статьи 385 УПК, как того требует закон? Я этого также не услышал. Он сослался на какую-то иную статью для предъявления нового обвинительного акта. Но для того, чтобы предъявить новый акт, необходимо сначала вернуться в судебное следствие", – дополнил он.

С его слов, такого ходатайства от прокурора не поступало, а также считает нарушением с его стороны вручать новый обвинительный акт на стадии прений, и просит отклонить данный документ.

"Пусть исправляет свои ошибки. Завтра он опять заявит о новых обстоятельствах, и у нас снова появится новый обвинительный акт. И так до бесконечности, пока они не перепишут весь документ. А согласно материалам уголовного дела, ошибок там множество. Что нам делать? Снова все начинать? Мы летом прервались, уважаемый суд, вы прекрасно знаете. Сейчас в вашем производстве происходят такие манипуляции. Я считаю это, как минимум, непрофессиональным и оскорбляющим меня как защитника", – заявил он.

Прокурор в ответ на это заявил, что сторона защиты искажает его высказывания.

"В сегодняшнем процессе изначально мной было заявлено ходатайство о возобновлении судебного следствия. И лишь после этого был предъявлен новый обвинительный акт. Ссылка на статью 385 УПК не делалась, так как она относится к части 5 статьи 340. Если при судебном разбирательстве возникает необходимость предъявления более тяжкого обвинения, отличающегося от первоначального, суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время для составления нового обвинительного акта. Судебное разбирательство состоит из судебного следствия и стадии прений. Поэтому мои действия не нарушают уголовно-процессуальные нормы. Сторона защиты утрирует. Прошу возражения стороны защиты отклонить", – заявил гособвинитель.

Судья указал, что предъявление двух новых квалифицирующих признаков по сравнению с первоначальным обвинением означает фактическое изменение обвинения. В связи с этим суд возобновляет судебное следствие и будет рассматривать дело в пределах вновь предъявленного обвинения. Он отметил, что суд может продолжить рассмотрение только по истечении трех суток после вручения.

В итоге, судебное заседание было объявлено закрытым. Дальнейшее рассмотрение этого дела пройдет в следующий четверг – 18 декабря.

24 июля 2025 года в Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
