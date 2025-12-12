Привязали к лошади и волочили по степи: аким Жетысу прокомментировал дело Айзат Джумановой

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал дело о гибели 32-летней Айзат Джумановой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили акиму о деле Айзат Джумановой, которую жестоко убил муж, и спросили, проверялась ли семья, действительно ли подозреваемый был влиятельным и баллотировался в акимы или депутаты, почему уголовное дело изначально квалифицировали как "тяжкий вред здоровью по неосторожности", и участвовал ли акимат в судьбе семьи, где осталась маленькая девочка, пережившая сильный стресс и переставшая говорить.

"Конечно, такой нелицеприятный факт имел место, к сожалению и стыду. Сейчас, как вы знаете, идет судебный процесс. Как расследовалось дело, по какой статье собираются привлекать подозреваемого – это все должно решаться в плоскости закона. Поэтому я не могу судить, дать какую-то правовую оценку – правильно ли было расследование или неправильно, квалифицировано или нет. Это не входит в мою компетенцию, и, во-вторых, я просто не имею права на это", – ответил аким.

Он также рассказал, что ему известно, что семья была благополучной.

"Молодой человек занимался бизнесом, но случилось то, что случилось. Что могу я комментировать? Местный акимат будет поддерживать семью – девочку и родителей", – дополнил аким.

17 июля 2025 года стало известно о гибели жительницы области Жетысу. Согласно распространяемым сообщениями, женщину жестоко избили и могли тащить на аркане по степи.

18 июля 2025 года полиция области Жетысу сделала заявление касательно гибели 32-летней Айзат Джумановой.