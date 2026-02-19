#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Общество

Грязь в Алматинской области: улицы утопают, авто застревают, жители в шоке

Улицы утопают, авто застревают, а жители в шоке из-за грязи в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:02 Фото: pixabay
В Алматинской области жители одного из поселков жалуются на грязь, которая уже несколько месяцев не дает им выйти на улицы, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка Бесагаш прислали в редакцию видео того, как они всю зиму наблюдают на своих улицах печальную картину, а точнее, сплошную грязь. По их словам, из-за нее дети отказываются идти в школу, а взрослым, чтобы добраться на остановку, приходиться брать сменную обувь или вовсе надевать на ноги пакеты.

"Дети не хотят идти в школу не из-за каприза, а потому что мы не представляем, как можно преодолеть это "болото". Всю зиму здесь копали, водопровод проводили. Подрядчик засыпал, но плохо, ямы везде остались. Как осадки – так жижа. Старики сидят дома, не пускаем их, потому что шагнуть невозможно, ботинок вместе с ногой засосет", – рассказала одна из жительниц поселка Бесагаш.

Другая жительница рассказала, что некоторые предприимчивые, которые не захотели ходить по грязи, вызвали такси и горько пожалели об этом. Поскольку в "болоте" застряли уже как минимум пять автомобилей.

"Все утопает в грязи. Я на улице Байтурсынова живу, тут ужас творится. У меня за воротами брусчатка была, ее вообще не осталось. Люди вызывают такси, потому что не могут пройти, а таксисты же не знают, заезжают и проваливаются. Всю ночь пытались две машины вытащить, они еле уехали, утром другая застряла", – поделилась местная жительница.

В акимате Алматинской области заявили, что в курсе плачевной ситуации, до Наурыза планируется дороги привести в порядок.

"Ситуация возникла после проведения землеустроительных работ в ходе реализации проекта водоснабжения "ЮГ" еще в конце 2025 года. Проект уже завершен. Компания "Аскади", которая занималась данным проектом, ведет работы по временной подсыпке улиц, а также восстановлению дорожного полотна. Ими улицы и дороги будут приведены в порядок до весны".Акимат Алматинской области

Также жители микрорайона Мадениет в Алматы почти утопают в грязи. Дороги возле их домов превратились в ловушки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Жители Алматинской области утопают в грязи
12:11, 16 января 2024
Жители Алматинской области утопают в грязи
Вы меня пранкуете: житель Алматинской области счел шуткой новость о выигрыше авто
19:00, 26 сентября 2025
Вы меня пранкуете: житель Алматинской области счел шуткой новость о выигрыше авто
Под Алматы из-за бездорожья жители тонут в грязи
13:39, Сегодня
Под Алматы из-за бездорожья жители тонут в грязи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Сегодня
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Сегодня
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Сегодня
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: