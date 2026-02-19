Грязь в Алматинской области: улицы утопают, авто застревают, жители в шоке

В Алматинской области жители одного из поселков жалуются на грязь, которая уже несколько месяцев не дает им выйти на улицы, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка Бесагаш прислали в редакцию видео того, как они всю зиму наблюдают на своих улицах печальную картину, а точнее, сплошную грязь. По их словам, из-за нее дети отказываются идти в школу, а взрослым, чтобы добраться на остановку, приходиться брать сменную обувь или вовсе надевать на ноги пакеты.

"Дети не хотят идти в школу не из-за каприза, а потому что мы не представляем, как можно преодолеть это "болото". Всю зиму здесь копали, водопровод проводили. Подрядчик засыпал, но плохо, ямы везде остались. Как осадки – так жижа. Старики сидят дома, не пускаем их, потому что шагнуть невозможно, ботинок вместе с ногой засосет", – рассказала одна из жительниц поселка Бесагаш.

Другая жительница рассказала, что некоторые предприимчивые, которые не захотели ходить по грязи, вызвали такси и горько пожалели об этом. Поскольку в "болоте" застряли уже как минимум пять автомобилей.

"Все утопает в грязи. Я на улице Байтурсынова живу, тут ужас творится. У меня за воротами брусчатка была, ее вообще не осталось. Люди вызывают такси, потому что не могут пройти, а таксисты же не знают, заезжают и проваливаются. Всю ночь пытались две машины вытащить, они еле уехали, утром другая застряла", – поделилась местная жительница.

В акимате Алматинской области заявили, что в курсе плачевной ситуации, до Наурыза планируется дороги привести в порядок.

"Ситуация возникла после проведения землеустроительных работ в ходе реализации проекта водоснабжения "ЮГ" еще в конце 2025 года. Проект уже завершен. Компания "Аскади", которая занималась данным проектом, ведет работы по временной подсыпке улиц, а также восстановлению дорожного полотна. Ими улицы и дороги будут приведены в порядок до весны". Акимат Алматинской области

Также жители микрорайона Мадениет в Алматы почти утопают в грязи. Дороги возле их домов превратились в ловушки.