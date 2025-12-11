Дышать нечем: на жалобы по качеству воздуха ответил аким Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года перечислил основные источники загрязнения воздуха в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. По их данным, жители жалуются на стойкий запах гари и газа и добавили, что они вынуждены передвигаться по городу в защитных масках.

"Вы правы. Бывают дни, когда, действительно, качество воздуха оставляет желать лучшего. На это есть несколько причин. Первое – это производство. Мы проводим регулярные проверки и переговоры с предпринимателями, чтобы они использовали самые современные фильтры для очистки воздуха", – сообщил он.

По его словам, за нарушения экологических требований с начала года наложен штраф в районе 40 млн тенге.

"Влияет также отопительный сезон – многие, откровенно говоря, не используют газ, хотя они имеют, даже, если топят баню. Это все влияет на воздух. Влияет и безветренная погода... Сравнительно, (воздух – Прим. ред.) в нашем городе безопасен", – резюмировал аким Шымкента.

24 ноября 2025 года сообщалось, что несколько крупных городов, в том числе и Шымкент накроет сильный смог.