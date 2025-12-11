В Таразе прошла крупная ярмарка вакансий по трудоустройству безработных граждан

В рамках Года рабочих профессий прокуратура города Тараза совместно с акиматом города, с акиматом района Жибек жолы и Карьерным центром провели ярмарку под названием "Площадка возможностей – трудоустройство безработных граждан", сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – оказание помощи в трудоустройстве должников по исполнительным документам, социально уязвимых слоев населения, лиц, состоящих на пробационном учете, а также выпускников учебных заведений и других граждан.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

В ярмарке приняли участие около 30 крупных, средних и малых предприятий города. Работодатели представили широкий спектр вакансий в сферах промышленности, строительства, транспорта, медицины, образования, военного дела, сферы услуг и других востребованных направлений.

Также для оказания правовой помощи жителям организован прием граждан в рамках проекта прокуратуры "Қоғаммен байланыс". Эта акция позволила работодателям найти мотивированных сотрудников, укрепить социальную стабильность и реализовать государственную политику по развитию рабочих профессий.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

В целом в мероприятии приняли участие свыше 300 жителей г.Тараза. Кроме того, с целью повышения правовой грамотности населения и разъяснения действующих законодательных норм волонтеры раздавали посетителям торгового центра информационные материалы, в том числе по профилактике интернет-мошенничества.

Таким образом, данная инициатива будет значительным шагом к улучшению ситуации с преступностью и предотвращению правонарушений в регионе, что соответствует принципам реализации концепции "Закон и Порядок".

