#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

В Таразе прошла крупная ярмарка вакансий по трудоустройству безработных граждан

Заседание госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:48 Фото: Прокуратура Жамбылской области
В рамках Года рабочих профессий прокуратура города Тараза совместно с акиматом города, с акиматом района Жибек жолы и Карьерным центром провели ярмарку под названием "Площадка возможностей – трудоустройство безработных граждан", сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – оказание помощи в трудоустройстве должников по исполнительным документам, социально уязвимых слоев населения, лиц, состоящих на пробационном учете, а также выпускников учебных заведений и других граждан.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

В ярмарке приняли участие около 30 крупных, средних и малых предприятий города. Работодатели представили широкий спектр вакансий в сферах промышленности, строительства, транспорта, медицины, образования, военного дела, сферы услуг и других востребованных направлений.

Также для оказания правовой помощи жителям организован прием граждан в рамках проекта прокуратуры "Қоғаммен байланыс". Эта акция позволила работодателям найти мотивированных сотрудников, укрепить социальную стабильность и реализовать государственную политику по развитию рабочих профессий.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

В целом в мероприятии приняли участие свыше 300 жителей г.Тараза. Кроме того, с целью повышения правовой грамотности населения и разъяснения действующих законодательных норм волонтеры раздавали посетителям торгового центра информационные материалы, в том числе по профилактике интернет-мошенничества.

Таким образом, данная инициатива будет значительным шагом к улучшению ситуации с преступностью и предотвращению правонарушений в регионе, что соответствует принципам реализации концепции "Закон и Порядок".

Ранее сообщалось, что в Шымкенте решена проблема трехсменных школ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ярмарку вакансий провели в столичном районе Есиль
16:55, 04 апреля 2025
Ярмарку вакансий провели в столичном районе Есиль
Крупный пожар произошел на рынке в Таразе
01:30, 25 июля 2024
Крупный пожар произошел на рынке в Таразе
Новые вакансии предложили безработным казахстанцам
10:20, 13 мая 2024
Новые вакансии предложили безработным казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: