Общество

В Шымкенте решена проблема трехсменных школ – аким

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал о достижениях в сфере образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков сообщил, что в городе введены в эксплуатацию 12 комфортных школ на 17 300 мест.

"Проблема трехсменного обучения в школах полностью устранена. В этом году дополнительно ведется строительство восьми школ на 4 145 мест, в том числе введены в эксплуатацию пристройка на 575 мест к школе №50 и школа на 1 200 мест в микрорайоне Тельман. За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт 10 школ и одного детского сада", – добавил он.

По его словам, все школы города оснащены системами видеонаблюдения – они подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции.

Ранее аким объяснил назначение Куаныша Искакова на должность руководителя Управления образования, который ни дня не работал в школе.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
