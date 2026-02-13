#Казахстан в сравнении
События

От рабочих специальностей до СОБР: в Павлодаре прошла масштабная ярмарка вакансий

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:26 Фото Есенжола Исабека
В областном центре прошла первая в этом году расширенная ярмарка. Ее организаторы два центра – трудовой мобильности и развития молодежных инициатив, сообщает Zakon.kz.

По словам исполняющего обязанности директора областного центра трудовой мобильности Казбека Жомартова, ярмарка проводится в рамках идеологии "Закон и порядок". В ней принимают участие как крупные предприятия, так и небольшие ИП. В контексте государственных программ есть возможность трудоустроиться на временные, постоянные, социальные рабочие места, переквалифицироваться, приобрести новую профессию, пройти различные обучающие курсы.

"До 50% ищущих работу трудоустраиваются благодаря таким ярмаркам. Число предприятий-участников постоянно растет", – рассказал Казбек Жомартов.

Среди новичков – проект АО "Алюминий Казахстана" по возобновлению производства галлия.

"Мы комплектуем штат этого проекта, требуются 130 человек. В первую очередь нам нужны такие специалисты, как гидрометаллурги, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электромонтеры и другие специальности. Это новая команда. У нас прекрасный социальный пакет, большой комплекс по поддержке, развитию и мотивации сотрудников", – пояснила менеджер по найму компании ERG Гульбарам Мурзагалиева.

Фото Есенжола Исабека

Предприятие готово направить на обучение с выплатой стипендии желающих работать на новом производстве, а затем трудоустроить на заводе.

Требуются специалисты и речному порту, где с марта начинается сезон, суда выходят на воду. На предприятии ждут мотористов, электриков, крановщиков.

По словам инспектора по кадрам Натальи Барабиной, речной порт постоянно участвует в ярмарках вакансий, благодаря им несколько специалистов пополнили ряды речников.

Больше 10 подразделений у ТОО предприятие "Рубиком", в том числе мясоперерабатывающий и животноводческий комбинаты, молочно-товарная ферма, комбикормовый завод. Соответственно, предприятие предлагает разнообразные вакансии – от кладовщиков до строителей. Как рассказала менеджер по подбору персонала Валентина Голикова, каждого обратившегося приглашают на собеседование, и если обе стороны все устраивает, предлагается трудоустройство.

Среди участников ярмарки есть и силовые структуры. Для специального отряда быстрого реагирования требуются инспекторы.

Фото Есенжола Исабека

"Учитываем несколько критериев: высшее юридическое образование, начальная военная подготовка, физическая культура и спорт. Тут военный билет не требуется. Надо сдать тесты на госслужбу и с этим сертификатом приходить к нам на работу. Однако при среднем специальном образовании обязательна воинская служба. Еще важна хорошая физическая подготовка. Есть вакансии и для девушек. Кадры нужны не только в СОБР, но и на другие вакантные должности департамента полиции", – поделился информацией заместитель командира СОБР, подполковник полиции Азиз Нургалиев.

Пожарных, спасателей, водителей пожарных автомобилей приглашает на службу ДЧС. При необходимости можно пройти обучение с выплатой стипендии.

Среди тех, кто внимательно изучал брошюры работодателей, – будущий психолог Айжан Ордабаева. Студентка выпускного курса уверена, что ее специальность востребована на многих предприятиях и в учреждениях. Осталось только взвесить все "за" и "против", сделав свой выбор.

40-летний электрик Арман Ахметов совсем недавно остался без работы – предприятие, где он трудился, закрылось. Арман уверен, что такие ярмарки помогают обеим сторонам – и тем, кто ищет сотрудников, и тем, кто желает найти подходящую работу.

"Предложений по моему профилю много, я уже договорился на три собеседования", – сказал павлодарец.

По мнению председателя областной организации Казахстанского отраслевого профессионального союза работников просвещения, науки и высшего образования, амбассадора проекта "Закон и порядок" Гульбарам Науразбаевой, необходимо, чтобы молодежь реализовала свое законное конституционное право на труд.

"Мероприятие меня впечатлило своей массовостью. И я хотела бы дать высокую оценку работе наших уполномоченных органов, которые оказывают помощь в трудоустройстве жителей региона", – сказала она.

Более 40 работодателей сегодня предложили свыше 500 свободных вакансий, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Есть предложения и для тех, кто состоит на службе пробации или имеет задолженности по алиментам.

Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
