Крупный пожар произошел на рынке в Таразе
Фото: скриншот видео
24 июля на рынке "Жибек жолы" в городе Таразе загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожар охватил площадь 100 кв. м.
"Пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажке в Кокшетау.
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