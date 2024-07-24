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Крупный пожар произошел на рынке в Таразе

пожар на рынке в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 01:30 Фото: скриншот видео
24 июля на рынке "Жибек жолы" в городе Таразе загорелись строительные материалы внутри трех металлических контейнеров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар охватил площадь 100 кв. м.

"Пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112", – заявили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажке в Кокшетау.

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МЧС РК Жамбылская область Тараз Пожар 2024 год
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