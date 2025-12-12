Аким Алматы провел рабочий объезд Турксибского района

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды совершил рабочий объезд Турксибского района, в ходе которого ознакомился с планами благоустройства ключевых территорий и проектами, направленными на улучшение городской среды и повышение качества жизни горожан, сообщает Zakon.kz.

В рамках объезда главе города был представлен план текущего ремонта ул. Шолохова на участке от ул. Суюнбая до ул. Ержанова по принципу "От фасада до фасада". На данном отрезке планируется комплексное благоустройство одной из наиболее загруженных улиц района. Проект предусматривает обновление дорожной и пешеходной инфраструктуры, модернизацию наружного освещения, установку архитектурных объектов, развитие зеленой зоны и размещение элементов уличной мебели. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделено созданию пешеходной зоны на ул. Майбороды – от пр. Сейфуллина до ул. Байкальской. Предусмотрено обустройство удобных тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение и формирование комфортного пространства для прогулок. Работы планируется реализовать поэтапно.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость формирования современной, безопасной и благоустроенной городской среды, ориентированной на комфорт жителей. Реализация указанных проектов позволит улучшить транспортную связность, туристическую привлекательность района, а также создать дополнительные условия для развития предпринимательства.

Фото: акимат Алматы

Работы в Турксибском районе являются частью системной политики города по модернизации инфраструктуры и поэтапному улучшению качества городской среды.