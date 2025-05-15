#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
506.21
568.42
6.3
События

В Караганде прошли общественные слушания по корректировке Генплана

Караганда , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 18:36 Фото: пресс-служба акимата г. Караганда
В Карагандинском Доме дружбы состоялись общественные слушания по проекту корректировки Генерального плана развития города, сообщает Zakon.kz.

Основное внимание участников было сосредоточено на экологической составляющей будущего Караганды. Слушания инициированы акиматом города, в мероприятии приняли участие около 200 жителей, представители госорганов, разработчики проекта и эксперты.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

От акимата в обсуждении участвовали аким Караганды Мейрам Кожухов и его заместитель по строительству и земельным отношениям Кайрат Камзин. Проект представила компания "Биосфера Казахстана", от которой выступил руководитель Валентин Жирков.

Приоритеты: экологичность и комфорт

Заместитель акима Кайрат Камзин отметил, что обновленный Генплан имеет системный характер: в нем заложены новые точки роста, расширены рекреационные зоны, предусмотрена модернизация транспортной инфраструктуры. По его словам, улучшение качества жизни и экологическая устойчивость – в приоритете.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Для этого в городе планируется внедрение современных очистных технологий, увеличение зеленых зон и развитие системы утилизации отходов. Также в проекте предусмотрены меры по шумозащите и мониторингу загрязнений.

Территориальное развитие и экология

Как рассказал Валентин Жирков, основной вектор территориального развития смещается в сторону Юго-Востока, Майкудука и Пришахтинска. Проект также предполагает строительство новой котельной на ТЭЦ-3 и реконструкцию на ТЭЦ-1 с установкой более экологичных котлов. Это должно снизить объемы вредных выбросов.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Планируется значительное расширение газификации – более 28 тысяч новых абонентов, преимущественно в частном секторе, получат доступ к газу.

Развитие транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры – еще одно ключевое направление Генплана. Среди заявленных проектов:

  • расширение улично-дорожной сети и системы общественного транспорта;
  • развитие аэропорта "Сары-Арка" в рамках мультимодального логистического центра CargoHUB Karaganda;
  • внедрение скоростного транспорта и создание железнодорожной линии пригород – город;
  • строительство нового участка кольцевой автодороги;
  • развитие велосетей с обеспечением их связности.

Водоснабжение и утилизация отходов

Генплан предусматривает строительство локальных очистных сооружений в микрорайонах Пришахтинске, Майкудуке и Сортировкае. Это решение направлено на снижение износа трубопроводов и децентрализацию системы водоснабжения. Кроме того, предполагается повторное использование очищенных сточных вод.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

К 2055 году прогнозируется рост объемов твердых бытовых отходов с 267 до 385 тысяч тонн. В ответ на это в Генплане обозначено строительство нового полигона, мусоросжигающего завода и увеличение мощностей по сортировке отходов.

Мониторинг и контроль загрязнений

Генплан также включает меры по мониторингу состояния окружающей среды. В частности, новые посты Казгидромета появятся на границе с СЭЗ "Сары-Арка" и в промышленных зонах. Гидропосты будут отслеживать качество воды в реальном времени. Уровни шума на жилых территориях будут замеряться госорганами минимум раз в год.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Также запланировано обязательное проведение послепроектного анализа воздействия на окружающую среду, как требует статья 78 Экологического кодекса РК.

Итоги слушаний

В финале мероприятия большинство участников поддержали проект корректировки Генплана. Кайрат Камзин пообещал, что все конструктивные предложения будут учтены при дальнейшем развитии документа.

Общественные слушания завершились, ознаменовав собой еще один шаг в направлении устойчивого и экологически ориентированного будущего Караганды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане
События
18:23, Сегодня
Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане
Жара до +44 и дождь: какая погода ждет казахстанцев 16 мая
События
18:12, Сегодня
Жара до +44 и дождь: какая погода ждет казахстанцев 16 мая
Астанинская команда на костанайских скакунах – чемпионы байге
События
17:00, Сегодня
Астанинская команда на костанайских скакунах – чемпионы байге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: