В Караганде прошли общественные слушания по корректировке Генплана

В Карагандинском Доме дружбы состоялись общественные слушания по проекту корректировки Генерального плана развития города, сообщает Zakon.kz.

Основное внимание участников было сосредоточено на экологической составляющей будущего Караганды. Слушания инициированы акиматом города, в мероприятии приняли участие около 200 жителей, представители госорганов, разработчики проекта и эксперты.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

От акимата в обсуждении участвовали аким Караганды Мейрам Кожухов и его заместитель по строительству и земельным отношениям Кайрат Камзин. Проект представила компания "Биосфера Казахстана", от которой выступил руководитель Валентин Жирков.

Приоритеты: экологичность и комфорт

Заместитель акима Кайрат Камзин отметил, что обновленный Генплан имеет системный характер: в нем заложены новые точки роста, расширены рекреационные зоны, предусмотрена модернизация транспортной инфраструктуры. По его словам, улучшение качества жизни и экологическая устойчивость – в приоритете.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Для этого в городе планируется внедрение современных очистных технологий, увеличение зеленых зон и развитие системы утилизации отходов. Также в проекте предусмотрены меры по шумозащите и мониторингу загрязнений.

Территориальное развитие и экология

Как рассказал Валентин Жирков, основной вектор территориального развития смещается в сторону Юго-Востока, Майкудука и Пришахтинска. Проект также предполагает строительство новой котельной на ТЭЦ-3 и реконструкцию на ТЭЦ-1 с установкой более экологичных котлов. Это должно снизить объемы вредных выбросов.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Планируется значительное расширение газификации – более 28 тысяч новых абонентов, преимущественно в частном секторе, получат доступ к газу.



Развитие транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры – еще одно ключевое направление Генплана. Среди заявленных проектов:

расширение улично-дорожной сети и системы общественного транспорта;

развитие аэропорта "Сары-Арка" в рамках мультимодального логистического центра CargoHUB Karaganda;

внедрение скоростного транспорта и создание железнодорожной линии пригород – город;

строительство нового участка кольцевой автодороги;

развитие велосетей с обеспечением их связности.

Водоснабжение и утилизация отходов

Генплан предусматривает строительство локальных очистных сооружений в микрорайонах Пришахтинске, Майкудуке и Сортировкае. Это решение направлено на снижение износа трубопроводов и децентрализацию системы водоснабжения. Кроме того, предполагается повторное использование очищенных сточных вод.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

К 2055 году прогнозируется рост объемов твердых бытовых отходов с 267 до 385 тысяч тонн. В ответ на это в Генплане обозначено строительство нового полигона, мусоросжигающего завода и увеличение мощностей по сортировке отходов.

Мониторинг и контроль загрязнений

Генплан также включает меры по мониторингу состояния окружающей среды. В частности, новые посты Казгидромета появятся на границе с СЭЗ "Сары-Арка" и в промышленных зонах. Гидропосты будут отслеживать качество воды в реальном времени. Уровни шума на жилых территориях будут замеряться госорганами минимум раз в год.

Фото: пресс-служба акимата г. Караганда

Также запланировано обязательное проведение послепроектного анализа воздействия на окружающую среду, как требует статья 78 Экологического кодекса РК.

Итоги слушаний

В финале мероприятия большинство участников поддержали проект корректировки Генплана. Кайрат Камзин пообещал, что все конструктивные предложения будут учтены при дальнейшем развитии документа.

Общественные слушания завершились, ознаменовав собой еще один шаг в направлении устойчивого и экологически ориентированного будущего Караганды.