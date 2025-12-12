Как будет развиваться столица: принят план развития Астаны до 2030 года

Заместитель акима Астаны Евгений Глотов 12 декабря 2025 года на заседании маслихата представил "План развития города Астаны на 2026-2030 годы", передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что разработчиками было тщательно рассмотрено каждое направление.

"На ваше рассмотрение представляется "План развития города Астаны на 2026-2030 годы". План подготовлен в соответствии с Законом "О местном государственном управлении" и Национальным планом развития до 2029 года. План развития является важным стратегическим документом. Поскольку он рассчитан на пять лет, мы подготовили его очень тщательно и подробно рассмотрели каждое направление совместно с вами", – сказал Глотов.

Для обеспечения дальнейшего роста столицы определены три основных приоритета:

конкурентоспособный город – привлечение инвестиций, создание условий для бизнеса, повышение качества жизни населения;

развитие человеческого капитала – улучшение образования и здравоохранения, поддержка профессионального роста;

комфортная городская среда – улучшение экологии, создание безопасного и удобного пространства.

"По структуре валового регионального продукта экономика Астаны представляет собой сервисную модель, ориентированную на внутренний рынок и покупательскую способность населения. В городе формируется ряд кластеров. Их развитие уже стало основой новой структуры экономики. Среди них: промышленный кластер на базе специальной экономической зоны с инфраструктурой и налоговыми преференциями, транспортно-логистические кластеры, являющиеся исторически сложившимся приоритетом. В настоящее время эти направления активно модернизируются за счет инвестиций. Финтех и IT – самые молодые, но наиболее перспективные отрасли. Они формируются благодаря благоприятным условиям, созданным такими институтами, как Astana Hub и МФЦА", – отметил спикер.

По его данным, доля этих кластеров в структуре ВРП выросла с 18% до 25% за последние 10 лет. Их вклад в реальный рост добавленной стоимости увеличился с 9,5% до 20%.

К 2030 году планируется достичь:

увеличения ВРП в 2 раза, доведя его до 30 трлн тенге;

ежегодного роста инвестиций в среднем на 1 трлн тенге и привлечения всего 26,3 трлн тенге, из них 6,9 трлн тенге в 2030 году;

роста экспорта продукции обрабатывающей промышленности как минимум до 28,6 млрд долларов, а в 2030 году – до 6,7 млрд долларов;

увеличения годового потока туристов минимум на 5%, до 2,8 млн человек.

Дополнительно предусмотрены показатели по производительности труда, развитию МСБ и уровню инноваций.

Развитие человеческого капитала

"Приоритеты данного направления – повышение уровня образования, эффективность медицинской помощи и улучшение адресности социальной поддержки. В сфере образования мы стремимся достигнуть международных стандартов качества обучения и комфортности школ. Важно увеличить количество школ, чтобы обеспечить местами растущее число детей и не допустить возврата к трехсменному обучению. В здравоохранении предусмотрено расширение сети медучреждений и внедрение новых инновационных методов лечения", – сообщил Глотов.

В сфере социальной защиты будут усилены требования к качеству специальных социальных услуг и созданию инклюзивной среды.

Комфортная городская среда

Данное направление охватывает транспорт, энергетику, коммунальное хозяйство, архитектуру, строительство и экологию.

"План развития предусматривает сбалансированную застройку города, адаптивное управление транспортными потоками, увеличение мощности коммунальных объектов, улучшение экологической обстановки и цифровизацию процессов управления Астаной", – добавил замакима.

Депутаты поддержали представленный проект.

