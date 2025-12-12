#Казахстан в сравнении
Общество

Сравнившему Астану и Каракас депутату пригрозили ответственностью

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:51 Фото: polisia.kz
В столичном Департаменте полиции 12 декабря 2025 года опубликовали опровержение заявления депутата маслихата о высоком уровне преступности в районе "Сарыарка", передает корреспондент Zakon.kz.

Заявление звучит следующим образом:

"В связи с прозвучавшими на заседании маслихата заявлениями об уровне преступности в столице Департамент полиции сообщает: приведенные данные не соответствуют действительности и противоречат официальным данным уголовной статистики. В последние годы в Астане ежегодно регистрируется не более 17 тысяч преступлений. Кроме того, по сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 1887 фактов. Это подтверждается официальными данными, формируемыми в установленном законом порядке", – говорится в опровержении.

Как отмечают в полиции, статистические сведения, озвученные депутатом в ходе заседания и касающиеся отдельных видов преступлений, также не соответствуют истине. Заявления не подтверждены официальными источниками и искажают реальную криминогенную ситуацию в городе.

"Департамент полиции отмечает, что распространение ложной информации, в том числе со стороны лиц, обладающих общественным статусом и служебными полномочиями, влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. Официальные заявления должны основываться только на проверенных данных. В настоящее время сотрудники правопорядка направили запрос в организацию, на которую ссылался автор заявления. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка. Департамент полиции призывает представителей государственных органов распространять информацию только на основе официальных источников и строго соблюдать требования законодательства", – говорится в сообщении.

Ранее депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев сравнил Астану с Каракасом по уровню преступности.

Азамат Сыздыкбаев
