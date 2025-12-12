#Казахстан в сравнении
Общество

Аким Жетысу объяснил, почему продолжает жить в резиденции

Жетысу, резиденция , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 20:11 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК ответил о судьбе резиденции в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что президент поручил передать региональные президентские резиденции на благо детей, и спросили, выполнил ли аким это решение.

"Во-первых, это не моя резиденция. Она имеет статус государственной. К нам приезжают зарубежные гости, официально охраняемые гости, руководители. Я проживаю там с разрешения руководства. Но сам оплачиваю из своего кармана арендную плату и все коммунальные услуги. Все квитанции с первых дней проживания у меня в кармане находятся", – ответил аким области.

Он также рассказал, что резиденция находится на балансе акимата.

На вопросы журналистов о площади территории, количестве зданий и числе сотрудников он ответить не смог, отметив, что не помнит этих данных. Однако на уточняющий вопрос о наличии конюшни Бейбит Исабаев все же ответил, заявив, что она была ликвидирована по его распоряжению.

8 декабря 2025 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал вопросы о резиденциях в регионе.

В 2022 году Касым-Жомарт Токаев поручил передать все резиденции в регионах под социальные объекты для детей. 16 сентября 2025 года президент посетил Дом шахмат в Акмолинской области – здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция президента.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
