Общество

Аким Павлодарской области показал "чудо", которое ждет его дома

Асаин Байханов, кот, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 22:27 Фото: ortcom.kz
Аким Павлодарской области Асаин Байханов 14 декабря опубликовал в соцсети Threads пост с фотографией своего кота, сообщает Zakon.kz.

В публикации глава региона призвал не откладывать общение с теми, кто ждет дома.

"Если вас дома ждет такое же чудо, как он, то спешите к нему поскорее. У меня есть работа, семья, друзья и заботы, а у него есть только я", – написал аким.

Фото: Тhreads/asaiyn.baikhan

Пост он сопроводил снимком кота, лежащего на диване.

Запись вызвала активный отклик пользователей: подписчики под постом стали публиковать фото своих питомцев.

А ранее аким Жетысу объяснил, почему продолжает жить в резиденции.

Айсулу Омарова
Айсулу Омарова
