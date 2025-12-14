Аким Павлодарской области показал "чудо", которое ждет его дома

Аким Павлодарской области Асаин Байханов 14 декабря опубликовал в соцсети Threads пост с фотографией своего кота, сообщает Zakon.kz.

В публикации глава региона призвал не откладывать общение с теми, кто ждет дома.

"Если вас дома ждет такое же чудо, как он, то спешите к нему поскорее. У меня есть работа, семья, друзья и заботы, а у него есть только я", – написал аким.

Фото: Тhreads/asaiyn.baikhan

Пост он сопроводил снимком кота, лежащего на диване.



Запись вызвала активный отклик пользователей: подписчики под постом стали публиковать фото своих питомцев.

