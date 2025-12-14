Аким Павлодарской области показал "чудо", которое ждет его дома
Фото: ortcom.kz
Аким Павлодарской области Асаин Байханов 14 декабря опубликовал в соцсети Threads пост с фотографией своего кота, сообщает Zakon.kz.
В публикации глава региона призвал не откладывать общение с теми, кто ждет дома.
"Если вас дома ждет такое же чудо, как он, то спешите к нему поскорее. У меня есть работа, семья, друзья и заботы, а у него есть только я", – написал аким.
Фото: Тhreads/asaiyn.baikhan
Пост он сопроводил снимком кота, лежащего на диване.
Запись вызвала активный отклик пользователей: подписчики под постом стали публиковать фото своих питомцев.
А ранее аким Жетысу объяснил, почему продолжает жить в резиденции.
