Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Автобус с людьми провалился под землю: масштабы воронки показал аким Павлодарской области

Автобус с людьми провалился под землю: масштабы воронки показал аким Павлодарской области Фото: Telegram/kerek.pv
Аким Павлодарской области Асаин Байханов опубликовал кадры с места падения автобуса с людьми в воронку на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Видео глава области разместил 5 января 2024 года на личной странице в Instagram.

В подписи к публикации Байханов отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели работают в режиме повышенной опасности.

На кадрах видео отчетливо видно, что границы обвала не устойчивы, по-прежнему с выступов образовавшегося котлована идет сход камней и грунта.

"Семьям погибших и пропавших спасателей будет оказана материальная помощь от АО "Майкаинзолото" и РЦШ ПВАСС в размере более 4,5 млн тенге каждой семье. От государства семьям погибших будут назначены социальные выплаты по утере кормильца. Семьям двух погибших спасателей выражаю свои искренние соболезнования".Асаин Байханов

Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

Материал по теме

Названы имена двух погибших при падении автобуса в воронку в Павлодарской области

По последним данным, на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.

Читайте также

мужчина ударил кирпичом продавщицу магазина
"Схватил за волосы и требовал деньги": в Уральске продавца ударили кирпичом по голове
Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области
Как проходят поиски автобуса, провалившегося в воронку возле шахты в Павлодарской области
Полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Провалились под землю: полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике
Анастасия Московчук
Байханов Асаин Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: