Автобус с людьми провалился под землю: масштабы воронки показал аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов опубликовал кадры с места падения автобуса с людьми в воронку на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Видео глава области разместил 5 января 2024 года на личной странице в Instagram.

В подписи к публикации Байханов отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели работают в режиме повышенной опасности.

На кадрах видео отчетливо видно, что границы обвала не устойчивы, по-прежнему с выступов образовавшегося котлована идет сход камней и грунта.

"Семьям погибших и пропавших спасателей будет оказана материальная помощь от АО "Майкаинзолото" и РЦШ ПВАСС в размере более 4,5 млн тенге каждой семье. От государства семьям погибших будут назначены социальные выплаты по утере кормильца. Семьям двух погибших спасателей выражаю свои искренние соболезнования". Асаин Байханов

Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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По последним данным, на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.