Общество

Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго допускают полный отказ от российского финансирования

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве рассказал о судьбе трех ТЭЦ, строительство которых ранее планировала Российская Федерация, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго напомнил, что летом правительство приняло решение реализовать ТЭЦ Кокшетау собственными силами.

"О чем мы уведомили Российскую Федерацию во время рабочего визита нашего премьер-министра, и работы уже начались. Осенью начались земляные работы на ТЭЦ, подготовка площадки идет уже полгода. Заказчиком является Министерство энергетики. Мы этот проект передали "Самрук-Энерго", то есть "Самрук-Энерго" будет выполнять все работы по данной ТЭЦ", – дополнил Аккенженов.

По поводу двух остальных ТЭЦ он сообщил, что на сегодняшний момент еще не получили ответа по льготному финансированию со стороны России.

"Данный вопрос поднимается казахстанской стороной в удобные моменты. Пока ответа по льготному межгосударственному кредиту со стороны Российской Федерации нет. В будущем, если ситуация будет складываться таким же образом, Казахстану придется реализовывать эти проекты самостоятельно", – сказал министр.

30 мая 2025 года первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр заявил, что у трех новых ТЭЦ, которые должна была построить Россия, может смениться инвестор.

9 июля 2025 года вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов заявил, что ведется поиск инвесторов по строительству трех ТЭЦ в Казахстане, при этом в Министерстве энергетики не исключают участие компаний из Китая и Южной Кореи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго не исключают инвесторов из Китая и Кореи
11:20, 09 июля 2025
Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго не исключают инвесторов из Китая и Кореи
Глава Минэнерго о строительстве трех ТЭЦ: У Казахстана просто не будет выхода
10:33, 18 июня 2025
Глава Минэнерго о строительстве трех ТЭЦ: У Казахстана просто не будет выхода
На каком этапе находится строительство новых трех ТЭЦ в Казахстане
19:19, 29 января 2025
На каком этапе находится строительство новых трех ТЭЦ в Казахстане
