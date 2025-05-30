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Финансы

Финансирование россиянами трех новых ТЭЦ в Казахстане – под вопросом

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 12:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 30 мая 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, что у трех новых ТЭЦ, которые должна была построить Россия, может смениться инвестор, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как обстоит дело со строительством трех ТЭЦ, которые должна была строить Россия. По словам зампремьера, работа ведется и идет протезирование. Также он подтвердил, что есть проблемы с финансированием.

"Действительно, существуют проблемы с субсидированием процентной ставки по оборудованию, поэтому мы продолжаем переговоры – как только вопрос решится, будем двигаться дальше. Но работы по проектированию и ранние подготовительные мероприятия, в частности, в Кокшетау, мы не останавливаем", – озвучил Роман Скляр.

На вопрос о том, может ли поменяться инвестор, если Россия не сможет выделить средства, зампремьера также ответил утвердительно. Однако, по его словам, потенциальных инвесторов пока нет.

"Я думаю, в ближайшее время. Возможно, уже в течение июня этот вопрос прояснится. Как ранее говорили: как и ТЭЦ в Астане, она будет способна работать на угле. А когда в Кокшетау появится газ, станция будет переведена на газ", – дополнил Роман Скляр.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в 2024 году сообщал, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ. 16 января 2024 были озвучены ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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