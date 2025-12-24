Как планируют пресечь контрабанду сигарет в страны ЕАЭС

10 млрд контрабандных сигарет ежегодно попадают на территорию ЕАЭС, и немалая их доля оседает в Казахстане. Как бороться с контрабандой, бизнес и представители госорганов стран ЕАЭС обсудили в ходе диалога на фабрике JTI в Алматинской области.

Как минимум 10% сигарет, которыми торгуют на прилавках нашей страны, продаются нелегально, хотя и вполне открыто. Это проблема не только для законопослушного бизнеса, который платит акцизы, но и для государства.

В 2025 году бюджет Казахстана, по мнению специалистов, может недосчитаться около 36,3 млрд тенге, или 70 млн долларов налоговых доходов.

Поэтому представители Евразийской экономической комиссии, легального бизнеса и государственных органов стран ЕАЭС (Казахстана и Кыргызстана) собрались для решения проблемы.

Фото: Zakon.kz

Казахстан представили сотрудники Комитета государственных доходов Минфина РК и НПП РК "Атамекен". Иностранными гостями стали делегации таможенных органов Кыргызстана и Узбекистана. Площадку предоставила компания JTI, ознакомив собравшихся с производственными процессами крупнейшей фабрики.

"Слабое место"

Как считают участники обсуждения, решать проблему нужно на внешних границах ЕАЭС – именно здесь требуется усиление контроля. Если табачная контрабанда прошла границу ЕАЭС, то "выловить" ее внутри Союза уже невозможно:

"Казахстан является одним из государств-участников Евразийского экономического союза. Между странами ЕАЭС нет таможенной границы. При поступлении товара на территорию любой из них он затем свободно перемещается в другие страны ЕАЭС. Это, вероятно, ключевая проблема, – отметил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.

Фото: Zakon.kz

Объем этой табачной контрабанды эквивалентен сумме в 850 млн долларов, если бы эти сигареты продавали в РК по действующей минимальной розничной цене – 920 тенге.

Конечно, имеет значение, откуда контрабанда начинает свой путь, где производится товар, который, в конечном счете, попадает на территорию ЕАЭС.

"На текущий момент, по нашей статистике, к сожалению, таким слабым звеном стал Кыргызстан. Есть определенные схемы по поступлению нелегального товара через рынки Ирана, Туркменистана, Узбекистана и далее на территорию Кыргызстана. И в последующем уже с территории Кыргызстана товар распространяется на другие страны. Идет в Казахстан или транзитом через территорию РК распространяется дальше по другим странам ЕАЭС". Тимур Жаркенов

Конкретики добавил региональный директор JTI по противодействию нелегальной торговле табаком Эугениус Кикокас:

Фото: Zakon.kz

"Контрабанда сигарет – это международное преступление. В таких объемах нелегальный товар может попадать на рынок только по хорошо организованным контрабандным каналам, и установить цепочку поставок – это дело правоохранительных органов. Но мы, как игроки рынка, можем помочь им определить, например, источник поставок: так, 75% контрабандных сигарет в Кыргызстане и 85% в Казахстане завозится из Объединенных Арабских Эмиратов".

На встрече даже озвучили их место производства: СЭЗ Джебель-Али, ОАЭ. Однако эксперты подчеркнули, что это не повод обвинять Эмираты.

"Сигареты производятся в специальной экономической зоне на территории ОАЭ абсолютно легально. И экспортируется товар из Эмиратов также легально. Но в последующем этот легальный товар преобразуется уже в контрабандный. То есть подделываются документы и прочее", – говорит Тимур Жаркенов.

"Выступали представители таможенных служб Узбекистана, что сразу бросилось в глаза – у них механизм ответственности намного жестче, чем у нас. Контрабанда в Узбекистане – уголовное преступление, за которое полагается весьма серьезное наказание. У нас, когда ответственность за контрабанду возрастет, ее станет существенно ниже". Тимур Жаркенов

Действительно, в РК контрабанда квалифицируется как правонарушение в сфере экономической деятельности, и по статье 234 УК за ее перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС полагается до одного года лишения свободы.

Фото: Zakon.kz

Тогда как в Узбекистане контрабанда – тяжкое преступление против ни много ни мало общественной безопасности, и согласно статье 246 УК РУ за нее предусмотрен срок от 5 до 10 лет. Цифры в данном случае красноречивее любых слов.

Каких ожидать результатов от встречи?

"Со следующего года начинаем внедрять навигационные пломбы. Вся табачная продукция, весь оборот табака внутри Союза, за пределы Союза будет обязательно сопровождаться применением навигационных пломб. Это, естественно, даст большое обеление рынка". Директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Куат Рахимов

Кроме того, в ЕЭК – в том числе и по результатам обсуждения – подготовлен пакет законодательных поправок, основная часть которых приходится на табачную продукцию, которые касаются борьбы с лжетранзитом.

Фото: Zakon.kz

Говоря об участии в решении проблемы официальных производителей, Рахимов отметил:

"Вся информация в отношении транзита, перемещения грузов, в том числе точечная информация, которая была предоставлена компанией JTI, будет проанализирована и в дальнейшем мы ее предоставим контролирующим органам".