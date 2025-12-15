В плену непогоды – на каких трассах Казахстана наибольшее скопление машин

Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря 2025 года на брифинге озвучил ситуацию на трассах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время закрыто более 30 участков автодорог республиканского значения.

"Это Акмолинская, Павлодарская, Абай, ВКО, Костанайская и Карагандинская области и другие. По скоплению машин цифра плавающая. К примеру, сегодня с утра мы пропустили более 1 тыс. машин из Щучинска до Астаны и в обратном направлении. По последним данным, 356 единиц техники задействовано в Павлодарской области", – сказал Ахриев.

Журналисты также уточнили у спикера, на каких участках дорог наблюдается наибольшее скопление машин из-за непогоды.

"В основном – Акмолинская и Павлодарская области, а также восток республики. Этим трем участкам мы сейчас уделяем наибольшее внимание. Открытие участков зависит от погоды, от продвижения циклонов. В течение дня будут изменения в сторону улучшения", – отметил Ахриев.

Ранее Ахриев рассказал о предусмотренном законодательством наказании для водителей, которые выехали на трассу.