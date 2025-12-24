Сложный вопрос: в Минэкологии не смогли назвать конкретные сроки решения проблемы мусорных полигонов

Директор Департамента управления отходами МЭПР Руслан Тукенов 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили ему, что 2,4 тысячи полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) из трех тысяч не имеют разрешительных документов и не соответствуют требованиям законодательства.

"В 2024 году в правительстве утвержден план по реализации строительства 100 полигонов. К настоящему моменту в рамках плана 7 полигонов построены, для 54 полигонов разработаны проектно-сметные документации (ПСД). По линии МИО определенные работы в этом направлении ведутся по мере бюджетной поддержки. В целом, по Экологическому кодексу строительство, эксплуатация и ведение таких полигонов полностью в компетенции МИО. Нами прорабатывается финансирование таких проектов за счет утилизационных полигонов", – сказал Тукенов.

А вот ответить на вопрос о конкретных сроках решения проблемы он не смог.

"Это сложный вопрос. Ответить однозначно по срокам я не могу. В правительстве в разработке находятся типовые проекты "Село-город-район", это однозначно приведет к удешевлению самой проектной документации. Думаю, в таком комплексном подходе эти вопросы будут в ближайшее время поэтапно решаться. Мы подписали с тремя крупными иностранными инвестиционными компаниями соглашение о строительстве в больших городах мусоросжигающих заводов. Это Астана, Алматы и Шымкент. В целом стоит вопрос – надо ли нам расширять полигоны, либо решать вопрос за счет таких инфраструктурных решений. Это должны решить МИО в рамках программы по управлению коммунальными отходами", – объяснил спикер.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды прокомментировал ход строительства завода по сжиганию мусора.