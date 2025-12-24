#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Сложный вопрос: в Минэкологии не смогли назвать конкретные сроки решения проблемы мусорных полигонов

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 12:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор Департамента управления отходами МЭПР Руслан Тукенов 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили ему, что 2,4 тысячи полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) из трех тысяч не имеют разрешительных документов и не соответствуют требованиям законодательства.

"В 2024 году в правительстве утвержден план по реализации строительства 100 полигонов. К настоящему моменту в рамках плана 7 полигонов построены, для 54 полигонов разработаны проектно-сметные документации (ПСД). По линии МИО определенные работы в этом направлении ведутся по мере бюджетной поддержки. В целом, по Экологическому кодексу строительство, эксплуатация и ведение таких полигонов полностью в компетенции МИО. Нами прорабатывается финансирование таких проектов за счет утилизационных полигонов", – сказал Тукенов.

А вот ответить на вопрос о конкретных сроках решения проблемы он не смог.

"Это сложный вопрос. Ответить однозначно по срокам я не могу. В правительстве в разработке находятся типовые проекты "Село-город-район", это однозначно приведет к удешевлению самой проектной документации. Думаю, в таком комплексном подходе эти вопросы будут в ближайшее время поэтапно решаться. Мы подписали с тремя крупными иностранными инвестиционными компаниями соглашение о строительстве в больших городах мусоросжигающих заводов. Это Астана, Алматы и Шымкент. В целом стоит вопрос – надо ли нам расширять полигоны, либо решать вопрос за счет таких инфраструктурных решений. Это должны решить МИО в рамках программы по управлению коммунальными отходами", – объяснил спикер.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды прокомментировал ход строительства завода по сжиганию мусора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мусорный полигон Астаны будет заполнен к 2029 году: как решат проблему
12:53, Сегодня
Мусорный полигон Астаны будет заполнен к 2029 году: как решат проблему
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
15:58, 14 ноября 2025
80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям Казахстана
Минэкологии обратилось в полицию по ситуации с озером Талдыколь
16:11, 24 мая 2024
Минэкологии обратилось в полицию по ситуации с озером Талдыколь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: