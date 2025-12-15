Вплоть до ареста – что грозит водителям за выезд на трассу, несмотря на ограничения

Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря 2025 года на брифинге рассказал о предусмотренном законодательством наказании для водителей, которые выехали на трассу, несмотря на ограничения от МЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такое нарушение регулируется статьей 667 КоАП.

"На первый раз выписывается штраф в 30 МРП. При повторном нарушении речь идет уже об административном аресте", – сказал Ахриев.

Журналисты также уточнили у спикера, применяется ли наказание, если человек выехал, потому что был без связи и не слышал об ограничении движения.

"Это все проверяется, по времени в том числе. В основном этим занимаются органы полиции. Детали сейчас не смогу пояснить, но я хотел сказать, что административная ответственность предусмотрена", – заверил представитель МЧС.

14 декабря 2025 года в Актюбинской области наблюдались сильная метель, буран и нулевая видимость. Из-за этого все автодороги в регионе временно закрыли для движения.