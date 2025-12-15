#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Вплоть до ареста – что грозит водителям за выезд на трассу, несмотря на ограничения

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:58 Фото: Zakon.kz
Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря 2025 года на брифинге рассказал о предусмотренном законодательством наказании для водителей, которые выехали на трассу, несмотря на ограничения от МЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такое нарушение регулируется статьей 667 КоАП.

"На первый раз выписывается штраф в 30 МРП. При повторном нарушении речь идет уже об административном аресте", – сказал Ахриев.

Журналисты также уточнили у спикера, применяется ли наказание, если человек выехал, потому что был без связи и не слышал об ограничении движения.

"Это все проверяется, по времени в том числе. В основном этим занимаются органы полиции. Детали сейчас не смогу пояснить, но я хотел сказать, что административная ответственность предусмотрена", – заверил представитель МЧС.

14 декабря 2025 года в Актюбинской области наблюдались сильная метель, буран и нулевая видимость. Из-за этого все автодороги в регионе временно закрыли для движения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В плену непогоды – на каких трассах Казахстана наибольшее скопление машин
16:15, Сегодня
В плену непогоды – на каких трассах Казахстана наибольшее скопление машин
Казахстанcким водителям грозит арест за выезд на закрытые трассы в непогоду
07:35, 29 декабря 2022
Казахстанcким водителям грозит арест за выезд на закрытые трассы в непогоду
Инструкция для водителей: что делать, если вы застряли на трассе в непогоду
14:00, 17 декабря 2024
Инструкция для водителей: что делать, если вы застряли на трассе в непогоду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: