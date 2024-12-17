Инструкция для водителей: что делать, если вы застряли на трассе в непогоду
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Главный специалист департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Бауржан Ахметалин на брифинге в ведомстве 17 декабря рассказал, что нужно иметь в машине при выезде на трассу зимой, сообщает Zakon.kz.
Спикер отметил, что сложно приходится с теми, кто игнорирует штормовое предупреждение и выезжает на закрытые участки автодорог, подвергая опасности себя и окружающих.
"На сегодняшний день автовладельцев, которые игнорируют штормовое предупреждение и выезжают на закрытые участки автодорог, привлекают к административной ответственности по статье 667 КоАП – "Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции". То есть тех людей, которые доехали до блокпоста и не знали, что дорога закрыта, например, телефона не было, не штрафуют, а штрафуют тех, кто непосредственно пытается проехать, ищут объездные пути, съезжают с автотрассы в объезд через населенные пункты", – добавил спикер.
Он же рассказал, что делать, если непогода застала людей на трассе.
"Сообщите по номерам 112 или 101 о своем местонахождении, где именно вы застряли. Если имеются рядом кафе или пункты обогрева, заправки, можете пройти туда и дождаться спасателей. Если вы находитесь в степи и ничего нет, то помощи необходимо ждать в машине. Нужно через определенное время выходить, очищать свое авто от снега, чтобы спасатели могли его увидеть. С определенной периодичностью прогревать авто и экономить топливо, необходимо иметь (при выезде на трассу. – Прим. ред.) трос, лопаты, теплые вещи и минимальный запас продуктов питания – воду и перекус", – рекомендует спасатель.
14 ноября председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев назвал сумму штрафа, которую накладывают на водителей, выехавших на трассу несмотря на штормовое предупреждение.
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