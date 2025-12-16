#Казахстан в сравнении
Общество

Бабушка выписалась из больницы после нападения внука в Актобе

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 07:50 Фото: Zakon.kz
71-летняя жительница Актобе, пострадавшая от нападения своего внука, выписалась из больницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 2 декабря в одном из домов в центре Актобе. Тогда 16-летний школьник среди ночи напал с ножом на мать и бабушку.

Как передает издание "Диапазон" в своем Telegram-канале, у бабушки были множественные колото-резаные раны шеи, бедра, плеч, кисти, переломы ребер, закрытая травма грудной клетки и живота. Со слов главного врача городской многопрофильной больницы №1 Актобе Кыдырбека Иманбаева, бабушка не могла говорить и плохо слышала.

15 декабря в больнице сообщили, что состояние бабушки улучшилось, она сама ходит.

"Ее выписали, продолжать лечение она будет дома", – передает "Диапазон".

Также стало известно, что операции на мозге в Караганде проводит робот с ИИ.

