Бабушка выписалась из больницы после нападения внука в Актобе

71-летняя жительница Актобе, пострадавшая от нападения своего внука, выписалась из больницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 2 декабря в одном из домов в центре Актобе. Тогда 16-летний школьник среди ночи напал с ножом на мать и бабушку.

Как передает издание "Диапазон" в своем Telegram-канале, у бабушки были множественные колото-резаные раны шеи, бедра, плеч, кисти, переломы ребер, закрытая травма грудной клетки и живота. Со слов главного врача городской многопрофильной больницы №1 Актобе Кыдырбека Иманбаева, бабушка не могла говорить и плохо слышала.

15 декабря в больнице сообщили, что состояние бабушки улучшилось, она сама ходит.

"Ее выписали, продолжать лечение она будет дома", – передает "Диапазон".

