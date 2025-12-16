Робот с ИИ помогает карагандинским врачам делать операции

В Караганде операции на мозге проводит робот, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", аппарат использует искусственный интеллект и выполняет процедуры с точностью на доли миллиметра. Это дает возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями мозга и гематомами.

В таких случаях робот берет на себя до 60% работы. Однако при более сложных диагнозах главным остается хирург.

Плюсов у аппарата несколько:

с помощью искусственного интеллекта может быстро принимать решения;

не устает;

экономит время;

работает за счет электричества.

Но вот бюджетным сотрудником назвать его никак нельзя. В Китае этот андроид купили за 400 млн тенге. Кроме того нужны траты на обновления.

"Выбор достаточно долго шел. Мы саму модель, которую бы хотели видеть, выбирали года полтора. И за эти полтора года наши специалисты многократно выезжали в страны, знакомились с этой техникой и параллельно обучались", – рассказал директор Многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Еркин-Дауир Курмангалиев.

Сами пациенты пока с осторожностью относятся к новому сотруднику нейрохирургического отделения. Но врачи спешат успокоить: всю основную работу в операционной делают все-таки люди, робот лишь помогает. Медики не исключают, что в будущем все, конечно, может поменяться, но уверены, что пока управление процессом останется за человеком.

