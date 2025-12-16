#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.61
610.13
6.54
Наука и технологии

Робот с ИИ помогает карагандинским врачам делать операции

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 05:35 Фото: akorda.kz
В Караганде операции на мозге проводит робот, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", аппарат использует искусственный интеллект и выполняет процедуры с точностью на доли миллиметра. Это дает возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями мозга и гематомами.

В таких случаях робот берет на себя до 60% работы. Однако при более сложных диагнозах главным остается хирург.

Плюсов у аппарата несколько:

  • с помощью искусственного интеллекта может быстро принимать решения;
  • не устает;
  • экономит время;
  • работает за счет электричества.

Но вот бюджетным сотрудником назвать его никак нельзя. В Китае этот андроид купили за 400 млн тенге. Кроме того нужны траты на обновления.

"Выбор достаточно долго шел. Мы саму модель, которую бы хотели видеть, выбирали года полтора. И за эти полтора года наши специалисты многократно выезжали в страны, знакомились с этой техникой и параллельно обучались", – рассказал директор Многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Еркин-Дауир Курмангалиев.

Сами пациенты пока с осторожностью относятся к новому сотруднику нейрохирургического отделения. Но врачи спешат успокоить: всю основную работу в операционной делают все-таки люди, робот лишь помогает. Медики не исключают, что в будущем все, конечно, может поменяться, но уверены, что пока управление процессом останется за человеком.

Днями ранее Минздрав расширил перечень операций, оказываемых в стационарозамещающих условиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Легендарный ансамбль "Гульдер" удивил иностранцев
06:06, Сегодня
Легендарный ансамбль "Гульдер" удивил иностранцев
Робот впервые провел операцию в Казахстане
17:03, 07 ноября 2023
Робот впервые провел операцию в Казахстане
Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае
05:05, 17 октября 2024
Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: