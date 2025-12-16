#Казахстан в сравнении
Общество

Спасатели Астаны обратились к жителям и гостям города

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 06:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Столичные спасатели обратились к жителям Астаны с обращением о соблюдении правил безопасности в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни в Астане сохранится неблагоприятная погода, и советуют жителям строго соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок. Об этом передает официальный сайт акимата Астаны.

Информацию об ухудшении погодных условий, а также о закрытии автодорог на территории города рекомендуется отслеживать через:

  • SМS-уведомления;
  • интернет-ресурсы;
  • социальные сети.

Кроме того, жителей призывают соблюдать правила безопасности на водоемах, обращая внимание на то, что зимой опасно выходить на еще не окрепший лед. Также напоминается о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности в частном жилом секторе.

"Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении столичного ДЧС.

15 декабря из-за ухудшения погодных условий полиция Астаны предупредила об ограничениях на дорогах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
