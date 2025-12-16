Спасатели Астаны обратились к жителям и гостям города
Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни в Астане сохранится неблагоприятная погода, и советуют жителям строго соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок. Об этом передает официальный сайт акимата Астаны.
Информацию об ухудшении погодных условий, а также о закрытии автодорог на территории города рекомендуется отслеживать через:
- SМS-уведомления;
- интернет-ресурсы;
- социальные сети.
Кроме того, жителей призывают соблюдать правила безопасности на водоемах, обращая внимание на то, что зимой опасно выходить на еще не окрепший лед. Также напоминается о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности в частном жилом секторе.
"Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении столичного ДЧС.
15 декабря из-за ухудшения погодных условий полиция Астаны предупредила об ограничениях на дорогах.