Спасатели Астаны обратились к жителям и гостям города

Столичные спасатели обратились к жителям Астаны с обращением о соблюдении правил безопасности в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни в Астане сохранится неблагоприятная погода, и советуют жителям строго соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок. Об этом передает официальный сайт акимата Астаны.

Информацию об ухудшении погодных условий, а также о закрытии автодорог на территории города рекомендуется отслеживать через:

SМS-уведомления;

интернет-ресурсы;

социальные сети.

Кроме того, жителей призывают соблюдать правила безопасности на водоемах, обращая внимание на то, что зимой опасно выходить на еще не окрепший лед. Также напоминается о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности в частном жилом секторе.

"Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении столичного ДЧС.

15 декабря из-за ухудшения погодных условий полиция Астаны предупредила об ограничениях на дорогах.