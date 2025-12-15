#Казахстан в сравнении
События

Выезды из Астаны закрыты

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
15 декабря 2025 года из-за ухудшения погодных условий полиция Астаны предупредила об ограничениях на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, с 14:00 часов в связи со снегом, гололедом и метелью ограничено движение для всех видов транспорта во всех направлениях автодорог из Астаны.

"Просим водителей временно воздержаться от поездок, оставаться в населенных пунктах и не выезжать к постам "Рубеж" при выезде из города, чтобы не создавать заторы и не препятствовать работе коммунальных и экстренных служб, обеспечивающих безопасность движения. Соблюдение данных мер позволит облегчить работу соответствующих служб и обеспечить бесперебойную жизнедеятельность города", – обратились в полиции.

Между тем в соцсетях уже публикуют видео с заторами на выезде из столицы.

Ранее аэропорт Астаны рассказал о циклоне, сбившем расписание некоторых авиарейсов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
