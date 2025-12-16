40 семей из зоны паводкового риска получили квартиры в СКО

В День Независимости для 40 семей из поселка Заречный в Петропавловске праздник оказался вдвойне особенным: вместо тревоги перед очередной весной – ключи от нового дома.

В областном центре ввели в эксплуатацию 90-квартирную многоэтажку в развивающемся микрорайоне Жас Оркен – специально для переселения жителей района, который из года в год оказывался в зоне паводкового риска.

Фото: акимат СКО

Переселение из подтопляемой зоны – системная мера. Государство продолжает держать вопросы поддержки пострадавших от наводнений в приоритете. Ранее глава государства подчеркнул, что пострадавшие не останутся без внимания, будет оказана необходимая финансовая и другая помощь, а материальные потери – компенсированы. От имени акима области новоселов с важным событием поздравил заместитель акима области Нурлан Кенесов.

Фото: акимат СКО

"Сегодня действительно особенный день. В День Независимости Республики Казахстан мы вручаем вам ключи от новых квартир – и в этом есть глубокий смысл. Жители поселка Заречный на протяжении многих лет сталкивались с одной и той же бедой – ежегодными паводками. Каждый год вода разрушала дома, нарушала привычную жизнь, лишала людей покоя и уверенности. Сегодня мы закрываем эту страницу. Мы передаем вам не просто квартиры – мы возвращаем чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Особенно символично, что вы встретите Новый год уже в новых, теплых домах. Пусть этот праздник станет началом спокойной и счастливой жизни", – подчеркнул заместитель акима области Нурлан Кенесов.

Дом на 90 квартир построили в кратчайшие сроки. Впереди – завершение второго проекта. Параллельно готовится еще один проект на 117 квартир.

"Сегодня вручаем 40 ключей, остальные в течение недели комиссия уже распределит и вручим. Что касается второго 72-квартирного дома, он будет завершен где-то в июне, и также будем заниматься переселением. Хотел бы отметить, что в п. Заречный много квартир, которые не соответствуют по площади данным домам, которые строятся. Соответственно, этим людям мы будем либо выплачивать компенсацию, либо будем предоставлять квартиры на вторичном рынке. Всех из п. Заречный мы постараемся переселить в полном объеме", – отметил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

По словам градоначальника, всего в поселке Заречный проживает 266 семей. Часть жителей, имеющих жилье в Петропавловске, согласны перевести дома в подтопляемом районе в статус дачного массива.

Для новоселов получение ключей стало главным событием праздника – и началом новой, более спокойной главы жизни. Галина Геннадьевна – пенсионерка, вместе с супругом она прожила в Заречном почти 18 лет. Пережитые паводки сегодня вспоминаются как тревожный этап, который остался позади – впереди у семьи новая жизнь в квартире.

"У нас в 2017 году был паводок, и вода дошла до нашего двора. В 2024 году вода была на уровне середины окна. А в 2025 году выкопали же обводной канал, мост укрепили, и воды не было в Заречном. В окне видно было костры, когда мальчики-солдаты мешки таскали, копали. МЧС, сотрудники полиции – все бегали. Мы с мужем уже оба пенсионеры. Квартира новая на первом этаже. У меня проблемы с ногой, и на второй этаж уже будет тяжело подняться. Мы рады новой квартире, спасибо за поддержку", – поделилась владелица новой квартиры.

Фото: акимат СКО

Жители отмечают поддержку со стороны правительства и местных исполнительных органов. Среди новоселов – Кусни Майсеитова, которая признается: до сих пор не верит, что ожидание закончилось.

"Я очень рада, моей радости нет предела. С 2024 года ждали, мне до сих пор не верится. Дали мне трехкомнатную квартиру на первом этаже, в первом подъезде. В 2017 и в 2024 годах было наводнение. Мы все пережили, дошли до этого дня. Спасибо нашему правительству", – поделилась Кусни Майсеитова.

Переселение продолжится и в 2026 году: планируется завершить строительство 72-квартирного дома, будет и дальнейшая реализация проектов, чтобы обеспечить жителей зоны риска современным, комфортным и безопасным жильем. Такой подход позволяет не просто устранять последствия паводков, а заранее защищать людей – их дома, здоровье и чувство уверенности в завтрашнем дне.