192 семьи получили квартиры в Индерском районе

В микрорайоне Коктем поселка Индербор состоялось вручение ключей от квартир жителям четырех жилых домов по 48 квартир.

Дома построены по программе "Нурлы жер", сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе праздничного мероприятия заместитель акима района Асет Оразгалиев поздравил сельчан с новосельем и вручил им ключи от квартир.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Квартиры, построенные в рамках госпрограммы, получили 192 семьи. В их числе 106 – многодетные семьи, 69 – представители социально уязвимых слоев населения и 17 – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Стоит отметить, что население Индерского района превышает 32 тыс. человек, в том числе, в поселке Индербор проживает более 19 тыс. человек.