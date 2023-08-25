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192 семьи получили квартиры в Индерском районе

192 семьи получили квартиры в Индерском районе Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В микрорайоне Коктем поселка Индербор состоялось вручение ключей от квартир жителям четырех жилых домов по 48 квартир.

Дома построены по программе "Нурлы жер", сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

192 семьи получили квартиры в Индерском районе

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе праздничного мероприятия заместитель акима района Асет Оразгалиев поздравил сельчан с новосельем и вручил им ключи от квартир.

192 семьи получили квартиры в Индерском районе

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

192 семьи получили квартиры в Индерском районе

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Квартиры, построенные в рамках госпрограммы, получили 192 семьи. В их числе 106 – многодетные семьи, 69 – представители социально уязвимых слоев населения и 17 – дети, оставшиеся без попечения родителей.

192 семьи получили квартиры в Индерском районе

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Стоит отметить, что население Индерского района превышает 32 тыс. человек, в том числе, в поселке Индербор проживает более 19 тыс. человек.

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