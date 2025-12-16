#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Уральцам продавали соль по "бессовестным" ценам

Люди на кассе, касса, кассир, кассиры, супермаркет, маркет, оплата, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 04:59 Фото: freepik
Предпринимателю из Уральска выписали штраф за продажу соли по завышенной цене, сообщает Zakon.kz.

По данным mgorod.kz, в департаменте торговли и защите прав потребителей по ЗКО сообщили, что не все предприниматели соблюдают требования закона.

Соль относится к социально значимым продуктам, а торговая наценка на нее не должна превышать 15%.

"В ходе внеплановой проверки один из торговых объектов был выявлен за реализацию соли с наценкой более 30%. Кроме того, на полках продавалась соль одной марки, а на ценнике была указана совсем другая. При этом ни на одну из марок продавец не предоставил документы о приобретении товара", – сообщили в департаменте.

Сам предприниматель пояснил, что купил соль по 72 тенге, а продавал за 95 тенге. По результатам проверки на него наложили административный штраф.

Теперь ситуация с наличием соли в Западно-Казахстанской области стабилизировалась: товар есть в достаточном количестве в магазинах и оптовых компаниях.

Департамент напоминает всем предпринимателям о необходимости соблюдать закон и иметь документы, подтверждающие приобретение товара.

Ранее мы сообщали о том, что сильный снежный буран в Западно-Казахстанской области обернулся настоящей трагедией для сельчан: из-за непогоды они потеряли часть домашнего скота.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства из-за падения цен на продукцию
06:10, 22 мая 2023
Аграрии вынуждены продавать фермерские хозяйства из-за падения цен на продукцию
Жители Уральска столкнулись с дефицитом соли
19:45, 27 ноября 2025
Жители Уральска столкнулись с дефицитом соли
200 предпринимателей наказаны за завышение цен на социально значимые товары в Шымкенте
18:37, 26 июля 2025
200 предпринимателей наказаны за завышение цен на социально значимые товары в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: