Уральцам продавали соль по "бессовестным" ценам

Предпринимателю из Уральска выписали штраф за продажу соли по завышенной цене, сообщает Zakon.kz.

По данным mgorod.kz, в департаменте торговли и защите прав потребителей по ЗКО сообщили, что не все предприниматели соблюдают требования закона.

Соль относится к социально значимым продуктам, а торговая наценка на нее не должна превышать 15%.

"В ходе внеплановой проверки один из торговых объектов был выявлен за реализацию соли с наценкой более 30%. Кроме того, на полках продавалась соль одной марки, а на ценнике была указана совсем другая. При этом ни на одну из марок продавец не предоставил документы о приобретении товара", – сообщили в департаменте.

Сам предприниматель пояснил, что купил соль по 72 тенге, а продавал за 95 тенге. По результатам проверки на него наложили административный штраф.

Теперь ситуация с наличием соли в Западно-Казахстанской области стабилизировалась: товар есть в достаточном количестве в магазинах и оптовых компаниях.

Департамент напоминает всем предпринимателям о необходимости соблюдать закон и иметь документы, подтверждающие приобретение товара.

Ранее мы сообщали о том, что сильный снежный буран в Западно-Казахстанской области обернулся настоящей трагедией для сельчан: из-за непогоды они потеряли часть домашнего скота.