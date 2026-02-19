#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

ДУМК рекомендует предпринимателям отказаться от продажи алкоголя и снизить цены на продукты

Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан, сообщает Zakon.kz.

С этой инициативой к бизнесменам обратился Верховный муфтий Казахстана, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

"Призываю предпринимателей организовать скидки на социально значимые продукты питания. Призываю проводить поминальные обеды, выпадающие на месяц Рамазан, во время ауызашара, чтобы удостоиться большей награды", – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ДУМК 19 февраля 2026 года.

Также он добавил, что предложение меню для ауызашара в заведениях общественного питания по доступным для населения ценам тоже является одним из вознаграждаемых дел.

"Мы выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавался алкоголь, который является источником всех зол", – сказано в заключительной части.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:06
Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана

В 2026 году священный месяц Рамазан начался 19 февраля 2026 года и продлится до 19 марта 2026 года включительно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:06
Рамазан-2026: как правильно держать пост и что нельзя делать в священный месяц

Размер фитр-садака на 2026 год установлен Духовным управлением мусульман Казахстана и составляет 735 тенге за каждого верующего. Рассчитывается, исходя из средней стоимости двух килограммов муки. Садака нужно отдавать нуждающимся в период Рамазана до праздничного айт-намаза, подытожил имам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
