Жители сел в ЗКО вручную откапывают из-под снега овец

Сильный снежный буран в Западно-Казахстанской области обернулся настоящей трагедией для сельчан: из-за непогоды они потеряли часть домашнего скота, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно заметить, как жители одного из аулов Казталовского района вместе со спасателями расчищают загоны и освобождают овец из-под толстого слоя снега.

Многие из них оказались в западне по самую голову.





После такого инцидента выжили не все: часть скота замерзла, часть задохнулась под снегом.

Стихия в область нагрянула резко. Еще днем в регионе держалась плюсовая температура, а в степи оставалась трава. Из-за этого не все успели вернуть животных с вольного выпаса.

Точные масштабы потерь пока неизвестны. Чтобы их подсчитать, необходимо найти весь скот.

