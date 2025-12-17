Казахстан расширит образовательные программы под эгидой ЮНЕСКО

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, передает Zakon.kz.

В заключении к документу сообщается, что целью законопроекта является ратификация Соглашения о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, которое было подписано 19 июня 2025 года в Астане. "Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата", – говорится в документе. Также указано, что соглашение предусматривает: возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;

обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии;

формирование Совета управляющих, включающего представителей правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;

возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов;

обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников. Документ направлен в Сенат Парламента. 16 декабря 2025 года генеральный директор ЮНЕСКО выразил признательность президенту Касым-Жомарту Токаеву.

