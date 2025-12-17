#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстан расширит образовательные программы под эгидой ЮНЕСКО

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мажилис ратифицировал Соглашение между правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, передает Zakon.kz.

В заключении к документу сообщается, что целью законопроекта является ратификация Соглашения о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, которое было подписано 19 июня 2025 года в Астане.

"Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата", – говорится в документе.

Также указано, что соглашение предусматривает:

  • возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;
  • обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии;
  • формирование Совета управляющих, включающего представителей правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;
  • возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов;
  • обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.

Документ направлен в Сенат Парламента.

16 декабря 2025 года генеральный директор ЮНЕСКО выразил признательность президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
