События

Генеральный директор ЮНЕСКО выразил признательность Токаеву

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 14:32 Фото: Акорда
На имя Касым-Жомарта Токаева поступило письмо генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, в котором он выразил признательность за поздравление с избранием на этот высокий пост, сообщает Zakon.kz.

Халед аль-Анани отметил свою приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации, пишет Акорда.

"В заключение генеральный директор подтвердил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Казахстаном во имя продвижения общих ценностей", – говорится в сообщении.

Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала Халеда аль-Анани (Египет) генеральным директором Организации в ноябре 2025 года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Чили с избранием на пост.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
