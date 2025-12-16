Генеральный директор ЮНЕСКО выразил признательность Токаеву

Фото: Акорда

На имя Касым-Жомарта Токаева поступило письмо генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, в котором он выразил признательность за поздравление с избранием на этот высокий пост, сообщает Zakon.kz.

Халед аль-Анани отметил свою приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации, пишет Акорда. "В заключение генеральный директор подтвердил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Казахстаном во имя продвижения общих ценностей", – говорится в сообщении. Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала Халеда аль-Анани (Египет) генеральным директором Организации в ноябре 2025 года. Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Чили с избранием на пост.

