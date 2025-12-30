Изучение ледников и воды: Казахстан подписал важное соглашение с ЮНЕСКО

Фото: pixabay

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Соглашение между правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", – говорится в сообщении. Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата. Также указано, что соглашение предусматривает: возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;

обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии;

формирование Совета управляющих, включающего представителей правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;

возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов;

обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников. Ранее соглашение ратифицировал Мажилис.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: