События

Изучение ледников и воды: Казахстан подписал важное соглашение с ЮНЕСКО

Казахстан подписал важное соглашение с ЮНЕСКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 18:42 Фото: pixabay
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Соглашение между правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.

Документ опубликовала Акорда.


"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.

Также указано, что соглашение предусматривает:

  • возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;
  • обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии;
  • формирование Совета управляющих, включающего представителей правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;
  • возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов;
  • обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.

Ранее соглашение ратифицировал Мажилис.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
