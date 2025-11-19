В Китае, Японии и Южной Корее начнут признавать казахстанские дипломы

Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, принятую под эгидой ЮНЕСКО 26 ноября 2011 года в Токио, передает корреспондент Zakon.kz.

Документ направлен на упрощение процедуры признания дипломов, степеней, иных квалификаций и обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке, а также на расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона.

Согласно Конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах. Кроме того, предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве который будет предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах.

В то же время при ратификации Казахстан заявил оговорку по ряду статей, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов.

На сегодня сторонами Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Святой Престол, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корея, Россию и Турцию.

