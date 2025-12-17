Сотрудник собирает с коллег деньги на дни рождения и тои: будут ли его проверять налоговики

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года рассказал, какие мобильные переводы попадут под контроль налоговых служб, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в разных коллективах есть человек, ответственный за сбор денег на разные торжества – дни рождения, тои или праздники. В некоторых коллективах могут работать более 150 сотрудников и в итоге собранная сумма может превысить 1 млн тенге. Будут ли такие переводы проверять в Минфине, спросили журналисты.

"Надо в общий отдел или в профсоюз переводить, наверное, а не таким работникам. Но если такие случаи будут, мы видим, что это в одной организации, постоянно один человек собирает на какие-то мероприятия и их количество превысило 100 человек и сумма превысила, то мы, конечно, при предъявлении уведомления данному лицу получим от него пояснение, и если удостоверимся, что это близкие люди, к нему вопросов не будет", – заявил Ержан Биржанов.

Не попадут под контроль, по его словам, также переводы между родственниками и друзьями.

"Каждый гражданин Казахстана пользуется переводами – родственникам передаем деньги, детям, иногда занимаем друзьям – все это легально и по ним вопросов нет. Но если признаки предпринимательской деятельности, только в этих случаях мы будем принимать меры", – резюмировал вице-министр.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов напомнил о критериях по мобильным переводам, превышение которых повлечет проверку налоговиков.