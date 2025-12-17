#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Сотрудник собирает с коллег деньги на дни рождения и тои: будут ли его проверять налоговики

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года рассказал, какие мобильные переводы попадут под контроль налоговых служб, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в разных коллективах есть человек, ответственный за сбор денег на разные торжества – дни рождения, тои или праздники. В некоторых коллективах могут работать более 150 сотрудников и в итоге собранная сумма может превысить 1 млн тенге. Будут ли такие переводы проверять в Минфине, спросили журналисты.

"Надо в общий отдел или в профсоюз переводить, наверное, а не таким работникам. Но если такие случаи будут, мы видим, что это в одной организации, постоянно один человек собирает на какие-то мероприятия и их количество превысило 100 человек и сумма превысила, то мы, конечно, при предъявлении уведомления данному лицу получим от него пояснение, и если удостоверимся, что это близкие люди, к нему вопросов не будет", – заявил Ержан Биржанов.

Не попадут под контроль, по его словам, также переводы между родственниками и друзьями.

"Каждый гражданин Казахстана пользуется переводами – родственникам передаем деньги, детям, иногда занимаем друзьям – все это легально и по ним вопросов нет. Но если признаки предпринимательской деятельности, только в этих случаях мы будем принимать меры", – резюмировал вице-министр.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов напомнил о критериях по мобильным переводам, превышение которых повлечет проверку налоговиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
"Должны зарегистрироваться как ИП": в Минфине назвали фейком новость о контроле мобильных переводов
11:43, Сегодня
"Должны зарегистрироваться как ИП": в Минфине назвали фейком новость о контроле мобильных переводов
Условия отказа от декларирования доходов озвучили в Минфине
10:45, Сегодня
Условия отказа от декларирования доходов озвучили в Минфине
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
13:35, 30 апреля 2025
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: