В Минфине рассказали о махинациях в частных школах

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года прокомментировал ситуацию с долгом перед частными школами, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов признал, что были вопросы относительно финансирования частных школ. По его словам, в правительстве было принято решение, что Финансовый центр будет подчиняться Министерству финансов, и этот процесс будет оцифрован.

"Как это происходило раньше? Все заявки собирались в бумажном виде, Финансовый центр проводил конкурс, и все происходило в закрытом режиме и на бумажных носителях. Что мы сделали? С 12 ноября мы внедрили новую информационную систему... Цифровизация объединила несколько баз данных. Если раньше один ученик мог заявиться в нескольких школах или такого ученика могло не существовать, то благодаря цифровизации эти риски мы убрали. Мы обращаемся к этой базе и проверяем: ученик действительно существует, он реальный, и он прикреплен к конкретной частной школе", – отметил он.

По словам вице-министра, были случаи, когда мощности школы заявлялись, например, на уровне 60 ученических мест, а по факту к этой школе приписывалось почти 600 учеников, и финансирование выдавалось в итоге на 600.

"Данные не совпадали с параметрами, заявленными школой. Цифровизация помогла оптимизировать расходы, привести все в порядок и ускорить проведение конкурсов. На сегодня озвучу цифры: оцифровано 847 школ, 765 уже заключили договоры и профинансировано 693 школы. Выплачено было 46 млрд тенге, а сегодня утром я посмотрел – уже 48 млрд тенге перечислено... В 2026 году аналогично по этой схеме все будет работать", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в ноябре на веб-портале e-Qazyna.kz запущен информационный сервис OrtaBilim. Система направлена на усиление контроля за достоверностью данных посредством автоматической проверки количества и контингента обучающихся, а также наличия разрешительных документов.

