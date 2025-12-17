#Казахстан в сравнении
События

Позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Алматы: Токаев назвал важную задачу правительства и акимата

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии в Акорде 17 декабря 2025 года обозначил ряд задач развития энергетической отрасли на ближайшую перспективу, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что укрепление энергетического потенциала Казахстана – приоритетная задача.

"В этом году завершится уникальный проект по усилению электросетей западных регионов. Этот проект объединит энергетические сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Теперь эти узлы необходимо подключить к единой национальной энергетической системе".Касым-Жомарт Токаев

В нашей стране, как отметил глава государства, реализуются и крупные проекты.

"В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки. Кроме того, начнется строительство третьей ГРЭС. Введение этих объектов позволит устранить дефицит электроэнергии в стране".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важная задача, стоящая перед правительством и акиматом, – модернизация электростанций в Алматы в 2026 году.

"Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха и значительно улучшить экологическую обстановку в городе".Касым-Жомарт Токаев

Помимо этого, как подчеркнул президент, в 2026 году необходимо полностью ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях.

"К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство в общей сложности более 26 гигаватт электроэнергии".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что на торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
